【本報訊】維園六四集會燭光幻滅，但園外仍有人繼續派發等待被燃亮的蠟燭。民主黨區議員袁海文昨在荔枝角設街站派發蠟燭；童裝品牌Chickeeduck亦有客人專程到店內消費後取蠟燭。惟政府容不下派蠟燭悼六四，民政總署稱接獲投訴指有區議員進行與區會無關活動以鼓勵公眾參與非法集結，警告或違例。

深水埗民主黨區議員袁海文亦於昨日在荔枝角深盛路設立街站，派發白色蠟燭和支聯會的蠟燭紙托。袁海文說，悼念六四死難者和記住歷史很重要，公義未必能在短時間彰顯，但道德上的對錯，必須堅持有良知的一方，才會有平反的一日。

街坊何女士專程到街站取蠟燭，表示會在今日燃點，悼念六四死難者。她以往會帶同兒子到維園參與六四集會，希望可以把歷史傳承至下一代。今年集會被禁止，她會繼續用自己認為合適的方法，和兒子一起悼念六四死難者。

政府則連派蠟燭悼六四的活動也容不下，民政總署昨晚稱接獲投訴指有區議員進行一些與區會工作無關、影響地區和諧，或觸犯法例活動，包括但不限於派發物資及發表宣傳訊息，以鼓勵及協助公眾人士參與未經批准集會。署方稱所有未能符合《酬津指引》或與執行與區議會無關的職務開支將不獲發還；區議員亦或因違反其他法例負上刑責。

民主黨主席羅健熙認為，民政署似乎想針對區議員籲悼六四，惟區議員以個人身份着人悼念、自掏腰包派蠟燭亦不見有何問題，指區議員不能照顧政府所有想法：「我係無可能滿足每一個人（對區議員）嘅期望」。

Chickeeduck顧客：至死不忘屠城

70歲的L女士今午專程到Chickeeduck消費，支持老闆周小龍之餘，亦提取蠟燭。已連續31年悼念六四死難者的她憶述，屠城當晚她在電視機收看直播。L女士直言儘管今年沒有六四集會，她仍會在家中燃點蠟燭：「傷口到如今都未埋，我諗我到死都唔會忘記。」L女士說，盼在有生之年能看到為六四獲平反的一天，並提醒港人並非只有集會才能悼念六四死難者，在何方何地也可以悼念。

15歲學生Ash則表示，小學時期父母有帶她到維園參與六四集會，但未知燃點蠟燭有何意義，直到近年才多加理解。她認為，悼念六四死難者意義重大：「（六四死難者）死咗都無人知發生咩事，（不悼念）好快就會被忘記。」

Ash希望公眾毋忘六四，要記住六四死難者的勇敢。多名到店舖取蠟燭的客人也表示，今年會在家中燃點蠟燭，悼念六四死難者。