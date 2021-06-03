維園31年的六四燭光，讓天安門母親感到溫暖──「照亮我們艱難的路程」。維園31年的六四燭光，讓國際社會看到香港人的精神──「照亮了香港人的名字」。今年六四之夜，維園燭光之海不再、人海不再，一如劉曉波獲頒諾貝爾和平獎時的空凳，場面讓人心酸、讓人落淚。然而，空凳樹起了劉曉波不曲不撓追求民主的形象，空蕩蕩的維園依然鋪滿香港人心中的燭光，鋪滿香港人對六四死難者親人的溫情，鋪滿香港人追求民主、自由的熱情。

結束一黨專政是中共初心

維園的六四燭光集會一直被視為香港一國兩制的一個象徵，如今燭光熄滅，正正是一國兩制又熄滅了一盞燈。雖然當局只以防疫為由而非以國安法封殺維園燭光集會，雖然林鄭月娥還在扭扭擰擰不公開宣判「結束一黨專政」口號違法，但香港親共政客、中共御用學者取締支聯會、取締維園燭光集會之聲不絕，當局今日又將出動7,000警力佈防，在在顯示港人曾享有的一國兩制之下的言論自由、集會自由，已隨維園燭光之海消失。

支聯會五大口號中的「結束一黨專政」被指為「顛覆綱領」，如果不是對中共歷史、中共初心的無知，就是對中國現行政治制度的批判。港英餘孽林鄭月娥不諳中共黨史，如今實有必要響應中共總書記習近平的指示，認真學習黨史，弄通弄懂結束一黨專政其實是中共的初心。就算她日理萬機，無暇通讀中共黨史，不妨上「知乎」學點常識，包括網民整理出來的專題「中國共產黨媒體反對獨裁的言論」。

這裏只摘選兩段。一段出自中共喉舌《新華日報》的評論：「限制自由、鎮壓人民，完全是日德意法西斯的一脈真傳，無論如何貼金繪彩，也沒法讓吃過自由果實的人士，嘗出一點民主的甜味的。」如今，中共港共封殺維園燭光集會，能讓香港人嘗出民主的甜味嗎？

清空維園清空不了燭光史

另一段出自中國前國家主席劉少奇的重要講話：「共產黨要奪取政權，要建立共產黨的『一黨專政』。這是一種惡意的造謠與誣衊。目前推行民主政治，主要關鍵在於結束一黨治國……因為此問題一日不解決，則國事勢必包攬於一黨之手；才智之士，無從引進；良好建議，不能實行。」看到了吧，結束一黨治國是中共的主張、初心。

至於現行政治制度，中國憲法列明是中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度，並不是一黨專政。支聯會「結束一黨專政」的口號，豈不是對天放空槍？親共政客、御用學者、林鄭特首，為何對此耿耿於懷，不惜為這麼個口號製造「維園空凳」，吸引國際輿論加倍關注香港？

顯而易見的是，六四之夜清空維園，清空不了已烙印在香港人心中的維園燭光，清空不了維園燭光照亮世界的歷史，只不過是讓維園的燭光在香港人心中點亮。而且，願意點起心中燭光的人，只會比往年更多，結果就是對六四的緬懷、對民主自由的訴求，更加深入人心。

2010年12月，被囚禁的劉曉波無法出席諾貝爾和平獎頒獎禮，但現場代表他的那張空凳，感動了世界，也喚醒了場內場外人士對六四的回憶、追求民主自由之心受到鼓舞。如今，六四之夜的維園又是一張大空凳，全世界將看到香港一國一制的真相，將看到香港人在心中為六四、為民主自由點亮的不滅燭光。

李平

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