繼澳洲前非常任法官施覺民 (James Spigelman)去年9月,因為香港落實《國安法》辭職後,英國《泰晤士報》(The Times)今日報道,香港終審法院非常任法官、英國最高法院前院長何熙怡女男爵(Brenda Marjorie Hale),決定下月離職,拒絕再接受特區政府委任,這是北京在港落實《國安法》後首名離任的英籍法官。報道引述何熙怡指出,《國安法》如何能運作至今仍是未知,存在各種疑問。(The jury is out on how they will be able to operate the new national security law. There are all sorts of question marks up in the air)。

現年76歲的何熙怡,2017年成為英國最高法院院長後,於2020年1月卸任,並由2018年起至今,為香港終審法院出任非常任法官。《泰晤士報》報道指,何熙怡昨日出席一個網上論壇時,確認自己將於下月結束其非常任法官職務。該報道指,外界原本預期香港當局將延長何熙怡的非常任法官任期,但何熙怡說:「我不希望再度被委任(I don’t wish to be reappointed)」,並補充稱不再出任非常任法官的主因,是因為在現時情況下,看不到自己何時才能乘搭飛機前往香港。

該報道又指,何熙怡承認對於港版國安法表示「嚴重關切(serious concerns)」,但指現時仍然在港的海外法官「一直留意香港正在發生甚麼事(keeping an eye on what’s going on there)」。何熙怡離任後,香港將餘下9名英籍法官在本港法院任職。本報已就何熙怡下月離任一事查詢司法機構,暫未獲回覆。

《泰晤士報》社論曾促英籍法官總辭

翻查紀錄,《泰晤士報》今年3月15日,曾發表社論文章,力促在港的英籍法官應該一齊辭職,以示他們不願意將其權威給予一個被侵擾的系統,並要求香港恢復司法獨立。該社論又指,中方至今仍未撤除英國法官,是因為北京希望維持現狀,以為現時司法系統的合法性做生招牌(welcome gloss of legitimacy),繼續讓香港擔當國際金融中心。

林鄭曾指何熙怡地位崇高 聲譽卓著

根據香港終審法院網站資料,何熙怡2004年成為首位和唯一一位出任英國上訴法院常任高級法官的女性,隨著英國最高法院在2009 年成立,她成為了英國最高法院法官,並於2013年成為英國最高法院副院長。2017年成為英國最高法院院長,並於2020年1月卸任,並由2018年至今,出任香港終審法院非常任法官。

特首林鄭月娥在2018年3月任命何熙怡女男爵及麥嘉琳為終審法院其他普通法適用地區非常任法官,兩人是終審法院首兩位女性法官,林鄭當時指何熙怡地位崇高、聲譽卓著,兩人獲任命是香港的歷史時刻。

