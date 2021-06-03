一如所料，這兩年疫情幫了港澳政府一個大忙，令獻媚者可以藉此發難邀功，乘機禁止港澳兩地持續了30年的悼念六四燭光集會。這條令港澳政府尷尬了這麼多年的肉中刺，似乎可以拔出來了。從保皇派的角度，應該可以彈冠相慶了吧？

這兩個30年來保持着全球最多人參與悼念六四的中國特區，去年還需要遮遮掩掩禁止悼念。但今年膽子可更大一些，手法可更狠一些，畫皮可赤裸裸撕得更徹底一些了。反正官字兩個口，法律在我手，上月底重判一眾和理非知名遊行人士，也不會有人集會抗議了。實際上當局在六四前夕大張旗鼓打壓民間力量，明眼人都知道是殺雞儆猴，以嚴刑峻法防止點點燭光再現維園。

在極權風暴下，小小的燭光弱不禁風。在維園曾令全球良知者感動、溫暖天安門母親及維權人士心靈的搖曳燭海，近期難再出現了。但當權者真的以為成功了嗎？那倒未必。正如32年來那些很少參加悼念的人，不能一概解讀為忘記六四血痕同理。

人類的良知埋於每個人心底，只要民間拒絕遺忘，繼續傳承真相，思想上堅持獨立思考，當春天來臨，營養充足的種子自然破土而出，再成長為參天大樹，這是不以當權者意志而轉移的。追求民主自由肯定荊棘滿途，但暴風雨後的前路，也必會比以前光明。「斜陽裏氣魄更壯，斜陽落下心中不必驚慌，知道聽朝天邊一光新的希望！」

當權者有他的四個自信，香港人也應該樹立本土特色的四個自信：道路自信、文化自信、悼念自信、文明自信。真理在手燭在胸，無私無畏爭自由。燭光隨時在彼此心中點亮，任何獨裁者再無法將之撲滅，對此更加要有自信。從此，六四燭光必將遍地開花！成敗得失，從來不是由當權者私自定奪。

中國未走向共和談何崛起

再來看看支聯會32年來堅持悼念六四的口號和標語，今天過時了嗎？有興趣的朋友大可以參考對照一下，1949年前中共對北洋政府和國民政府的政治主張文宣，其核心精神不就是與這幾句口號異曲同工嗎？由此亦可見，百年老店並未兌現承諾，中國一世紀還未能走向共和，又談何崛起？

還有一個月就到中共百年黨慶，筆者非常贊同習近平全民學黨史的主張。不過必須是能批判思考、拒絕灌輸的真黨史。建國前的學生運動，中共有哪一次不支持？有哪一次不要求中央平反？從一二九到反獨裁、反內戰、反飢餓學運皆然，八九民運為何不能平反？對此不能持雙重標準。

建設民主中國乃中共當初宣稱建國的目標，70多年的支票早該兌現了。結束一黨專政成為敏感口號更加可笑，由抗戰到內戰，中共喉舌與高官無不經常琅琅上口。如果真的有四個自信與毋忘初心，為何今天的我打倒了昨天的我？可見悼念六四能一葉知秋，更是上了一堂活生生的黨史課，比新推出的公社科有用得多！

黃東

時事評論員