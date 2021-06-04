六四32周年，民主黨主席羅健熙和民主黨區議員陳欣兒於港鐵利東站B出口外派發白色蠟燭，呼籲市民在家悼念六四。有市民表示，儘管警方打壓六四集會，仍會以自己方式悼念六四，歷史是不會被磨滅的。

民政總署職員曾上門拍照

大約下午6點，羅健熙和陳欣兒手向市民派發白色蠟燭，並直言蠟燭是自己出錢購買，沒有使用公帑。羅表示，有民政總署職員上門拍照，拍攝完便離去。羅懷疑，職員是視察辦事處是否張貼有關六四海報和宣傳口號。

在派發蠟燭期間，有數名警員於6點半左右到場視察，並提醒在場人士不要違反限聚令，注意社交距離。大約10分鐘後便離去。

市民自發公園或家中悼念六四

27歲的梁小姐表示，由於小學便開始跟隨家人去維園參加六四集會，今晚亦會到屋苑附近的公園悼念六四，並會在社交平台分享讓更多人知道悼念六四這件事。她直言，「香港人不會被地方規限，只要有信念，哪裏都可以是集會」。

陳小姐帶着9歲女兒，來到利東站外領取蠟燭。她表示，在網上搜尋悼念六四的方法，想知道哪裏有悼念活動。她今晚會在家悼念六四，亦會向女兒講述六四事件，讓她知道甚麼是歷史。

建制支持者踩場 ：仲搞，國安法喎！

西貢區議員陳嘉琳於坑口站外擺街站，派發六四單張與白蠟燭，籲市民不要忘記六四，做到「遍地開燈」。陳指，今年預備了200多支白蠟燭，「有好多都係我嗌咪之後，佢哋『叮』咁記得今日係六四」。陳續指，認為建制派支持者今年「氣焰盛咗」，「而家會行埋嚟話：『仲搞呀，死㗎喇喎，《國安法》喎！』」

陳只與一名友人擺街站，然而街站附近有8名警員駐守監控。陳指，她知道有人就其街站報警，因此警員增多，亦於今早收到民政事務署電郵，指其街站可能散播一些呼籲非法集結的消息，「我自己睇返啲單張覺得冇乜嘢，所以照搞」。她於晚上已相約西貢街坊舉辦悼念活動。

「如果我哋都唔守住，會係一個大崩潰」

支聯會副主席鄒幸彤今早涉違反公安條例被捕，警方中午更圍封維園一帶。陳認為，由鄒幸彤被捕那刻，她已感到政府相當緊張，「好明顯佢係評估有幾多人出嚟，佢就要做比以往更多嘅嘢，去防止事情發生。以前佢哋（警方）仲可以靠民陣啲人摸底，feel水溫，但而家佢都拉晒啲人」。

陳指，雖然自己是後六四出生的一代，「我係咪見證住件事發生呢，唔係，但香港係其中一個最多人記得六四嘅地方，如果我哋都唔守住，會係一個大崩潰，佢唔係一個發生喺北京嘅事，佢一早已經係香港民主運動嘅步伐」。

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