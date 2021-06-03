六四32周年在即，雖然維園悼念集會遭當局以防疫理由禁止，但仍無阻港人齊心協力懷緬逝去的民運人士。是日（3日）黃竹坑有區議員以個人身份，連續兩晚於黃竹坑站外派發蠟燭供途人明天悼念六四之用，呼籲港人明日可留在家中以合法的形式悼念六四。

遭警員全視監視

南區區議員徐遠華今以個人身份預備了200支蠟燭作派發之用，他認為雖然今年不能在維園悼念六四，但這件事情不應該在香港的輿論空間及生活中消失。

開站後，便衣警員亦到場全程作出監視及錄影，期間抄下徐議員的個人資料。徐議員表示，以往警察只會在收到投訴後才前來調查，在抄低個人資料後便會離去，但今天是全程監視，更有民政署及建制派組織人士於現場錄影，他相信這是在給予他一個警告，甚至是收集一些證據，作未來跟進之用，「可能係想我驚啩」。

「冇得太驚否則正中下懷」

在30多度的高溫下，有市民專程到黃竹坑站拿取蠟燭。50多歲的林女士特意到場支持，「每個人都可以用自己嘅方式去悼念，例如喺自己屋企或約朋友喺公園點蠟燭，但唔一定係蠟燭，雖然有佢嘅象徵意義，咁而家現代化咗，大家可以攞住手機都可以照啦。」

有報道指，警方為免6.4出現「非法集結」，將於各區分佈7,000警力，林女士則稱她不會太擔心個人安危，「冇得太驚，因為樣樣都驚樣樣都唔使做㗎啦」，她又認為當局就是想港人「乜都唔做」，故「作為市民梗係要做啲自己覺得應該要做嘅嘢」，否則就正中當局下懷。

她認為六四是敲醒了香港人，特別是近兩年的事情，希望大家不要再有幻想空間。

30多歳的林先生今天亦特意前往拿取蠟燭，他由20周年開始每年都有出席六四燭光集會，他認為這個是一個集體回憶，「遍地開花更可以睇得到患難入邊嘅人性，係咪真係願意堅持落去、係咪捍衞到個價值」。

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