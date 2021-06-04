有市民於今日（4日）前往香港中文大學的民主女神像旁獻花默哀，悼念六四。民主女神像前方地下，擺放了一塊寫滿六四死難者名字的大黑布、大量白蠟燭和白色鮮花。民主女神像旁邊擺放了蠟燭、白花、支聯會燭台，並歡迎前往悼念的市民自取。全日約20名中大保安在場巡邏，但無阻止市民上前獻花。

晚上7時，約30名警員於大學站戒備，但沒有進入校園門口。與此同時，保安封鎖其中一個校園入口，只剩下一個出入口，並禁止沒有中大證明的市民進入校園。其間有一名操內地口音人士拍攝市民樣貌。

校友禁入校園遭警盤問

中大學生會晚上8時出帖，指有20、30名警員於民女像及港鐵站出口駐守，有中大校友展示身份證後被拒進入校園。校友表示被保安人員告知，收到指示只准有中大證件人士入內，學生可以進入。校友被驅趕，更被警員盤問及被要求離開，稱其阻塞通道。該名校友又指，見到警察與保安交耳商談。

中大回覆學生會稱，鑑於可能有違反防疫限聚令及公安條例活動於今晚在校園進行，故中大由今晚上7時15分開始，實施特別出入管理措施，未能出示中大相關證件人士，暫時不准進入校園，直至違例事故風險消除為止。

中大學生會今早於社交媒體宣佈，同學可以到學生會會室取白色蠟燭，但未見任何中大學生組織發起六四悼念儀式。有上前獻花的校友表示，以往六四會到維園進行悼念儀式，衡量風險後，今年決定到中大進行悼念。作為中大校友的她擔心同學安全，並籲同學們「好好裝備自己」，要準備好長期地爭取自己的信念。

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