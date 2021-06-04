立法會鐵路事宜小組委員會今早討論沙中綫與西鐵綫洪水橋站等多個鐵路工程進展，多名議員質疑洪水橋站比原定時間足足遲6年落成，時間表有水份。陳帆解釋，首批遷入洪水橋／廈村新發展區的居民僅得4,000多人，暗指以41億元的車站「招呼」並不划算。

議員質疑未達「基建先行」原則

擬於西鐵天水圍站及兆康站之間增設的洪水橋站，本來預計今年動工、2024年落成，行會上月通過方案後，工程改為2024年動工、2030年落成，預算建造成本41億元，主要服務日後洪水橋／廈村新發展區居民。多名議員關注工程由需時3年變6年，時間表含「水份」，無法達到「基建先行」的原則。

路政署署長陳派明解釋，時間表視乎居民需要，首批於2024年遷入新發展區的居民只有4,000多人，到2030年才有大批居民遷入。運房局局長陳帆補充，當初的時間表僅屬初步估算，「基建先行」是精神，但最好做法是「人車同時間到」，一個新車站「用41億元去招呼4,000個市民呢，我哋用其他交通工具都係有效率嘅」，但被議員譏「相信好多人都唔同意局長說法」。田北辰勞氣指，2014年報告講明用「基建先行」原則服務2024年的首批居民，「基建先行就唔睇人數㗎嘛，我從來都唔明政府『基建先行』係要10萬個人入咗去先有，1個人入去唔好」，「基建先行」原則理應未有人前就完成好區內基建。

政府又指，港鐵日後會以擁用權模式發展車站，項目設計、建造、營運及維修費用由港鐵承擔，如果日後收支不平衡，政府會批出預留土地的物業發展權以補貼建造費用。

沙中綫過海段目標仍為明年首季通車

同場出席的港鐵行政總裁金澤培回應沙中綫進度，稱過海段明年第一季通車的目標非常嚴峻，但現時無放棄追趕，「希望追得一日得一日」，但該鐵路線有逾百年歷史，工程團隊每晚只有數小時測試新訊號系統，同時要繼續恆常維修，追趕進度非常困難。運輸及房屋局副秘書長葉李杏怡強調，仍未輕言放棄沙中綫過海段明年第一季通車的目標，投入服務前會嚴謹檢視訊號系統的安全。

金澤培指為慶祝屯馬綫本月27日全面通車，港鐵將額外送出10萬張單程車票，詳情稍後公佈。

東鐵新訊號系統啟用4個月 接27宗延遲8分鐘事故

港鐵代表又稱，東鐵新訊號系統2月初啟用至今，有27宗服務延遲8分鐘或以上，但近兩個月情況有改善，事故慢慢減少，新系統啟用初期需時磨合，盼市民體諒，相信服務質素會慢慢提升。

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