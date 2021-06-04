多位民主派區議員今日打算在街頭派蠟燭，呼籲市民悼念六四，不過有區議員遭到民政署的發信警告，指他們的行為或觸犯香港法例，又指如辦事處曾用作不符區議會職能的用途，營運開支或不會獲發還，更有可能負上刑責。有區議會主席指，民政總署到多個議員辦事處稱要「查區議會物資」，部份職員表現吞吐，分別在辦事處內和門外拍照後離開。

發信警告活動或犯法 威脅有可能負上刑責

大埔區議會主席關永業在社交網站指，今日下午區議會秘書處突然派了4個人來到他的辦事處，說要查物資，即時被他質問是否今天有不可告人的特別任務，關形容，4人吞吞吐吐，更稱「政府怕得要死，快快用莫須有罪名DQ我吧！」

觀塘區議會主席蔡澤鴻則在社交網站公開一封民政總署給他的信件，內容與昨晚民政總署公佈的新聞稿近乎一樣，內容主要是指民政署收到投訴，指他從事一些與區議會工作無關，並影響地區和諧，及可能觸犯香港法例的活動，其中包括發表宣傳訊息，以鼓勵及協助公眾人士參與未經批准的公眾集會，又指如事實證明區議員辦事處曾用作不合乎區議會職能的用途，開支或不會獲得發還，更有可能負上刑責。

扎根油尖旺的社區前進，計劃今晚7時在旺角朗豪坊外空地擺設街站，街站將會派蠟燭，堅持悼念六四：「悼念如果有罪，罪都只是在屠殺人民的當權者身上。」有區議員指收到民政專員電話，指有人投訴社區前進今晚開設六四街站，民政總署將會向相關議員發信，提示他們勿做與區議員身份不相稱的工作。

南區區議會主席兼民主黨羅健熙指，民政署的職員今日到多個南區議員的辦事處，說要「查區議會物資」，他們分別拍攝門外和辦事處內的宣傳資料，然後離開。

本報正向民政總署查詢回應。

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