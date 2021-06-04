理工大學民主牆再次成為學生會與學校管理層之間的角力。繼牆上六四標語日前被黑紙遮蓋，校方疑今日（4日）再出手撕走六四文宣。

理大學生早前在民主牆貼上「平反六四」標語、圖片及前特首梁振英聲援學運的言論。前日（2日）文宣遭人用黑紙遮蓋，據指理大學生會會長曾接校方來電，通知他若牆上文宣「敏感」，或「可能違法」，有機會以黑紙遮蓋。學生其後自行撕走黑紙，重新展露文宣，校方職員一度欲拆走但不果。

學生會：貼「平反六四」只是傳承歷史

不過文宣今日最終被全數撕走。理工大學學生會外務副會長張心怡接受查詢時指，莊員昨午和昨晚去張貼文宣，到今日中午發現文宣被撕走，她們質疑是校方發現黑紙被撕，所以直接拆走所有文宣。

張心怡認為，民主牆本來就是讓學生發聲和表達關注議題的地方，並有守則需要遵循，貼「平反六四」單張亦只是傳承歷史，不是甚麼敏感議題，質疑校方移除文宣做法荒謬，打壓學生表達自由。

理大回覆時沒有回應有否撕文宣，重申校園內所有地方包括民主牆均屬於大學管轄範圍之內，校方會按機制及使用守則管理。使用者在使用設施時如可能涉及任何風險，校方會按以上的大原則，作出合適的處理。

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