【本報訊】21歲男學生涉前年11月3日在大埔踢警員，昨續就襲警罪受審。被告自辯稱當日途經現場時，突然被警察截停並用警棍擊打，自衞掙扎下才踢到警員。及後在警署內有便衣警向他稱欲了解年輕人想法，又聲言「我哋都係想你好啫」；到錄取口供時，警員並沒向他解釋羈留權利或施行警誡，又叫他不要找律師，甚至要求被告逐句寫下警員所述內容當作口供。雖然被告已表明警員所述並非事實，惟不獲理會。

「我講一句你寫一句」

控方案情指稱，當晚現場有非法集結，被告林建豐踢了警員香嘉華的小腿。被告昨供稱，當日被帶返警署後，偵緝警員陳凱狄（圖）為他錄口供。他起初堅稱「我冇嘢講」，其後一名便衣警入房對他說：「你好呀，我想了解吓𠵱家啲年輕人諗啲咩。」並勸他盡快錄口供：「你唔好信網上咁多傳言啦，我哋都係想你好啫，你快啲錄完口供，咪可以返屋企。」被告覺得便衣警具說服力，故問陳要如何錄口供。陳說：「我講一句，你寫一句，跟住簽名！」

被告坦言當時相信警察，遂按指示逐句寫下陳所口述的「證供」，又謂不知道有緘默權，起初懂得說「我冇嘢講」只是「上網聽人講返嚟」。當時被告曾問是否要聘請律師，但陳稱：「唔需要，律師呃你錢。」錄畢口供後，陳才向被告展示羈留人士通知書。審訊今續。

案件編號：FLCC778/20