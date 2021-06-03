「我係邊個又好，唔關你事啦！」陳國榮起初對記者否認無牌行醫，多番責罵壹傳媒創辦人黎智英及記者，「連你哋老細都俾人拉埋，有乜值得好去做？」但翌日又主動接觸記者變臉吐苦水，承認因經濟壓力才偷偷行醫，會向正牌中醫陳維利認錯，他慨嘆有中醫學歷，卻因一次過錯終身無法領牌，又指其懸壺濟世的夢想，正如黎智英「好有理想好有正義」，自己遭遇好比黎入獄，是制度的錯。

記者就無牌行醫到診所詢問陳國榮，他起初仍堅稱是陳維利。惟得知記者身份後，即神色慌亂，激動否認無牌行醫，「有證據就去搵警方、中醫藥委員會」，更伸手拍向鏡頭阻止拍攝，「《蘋果》全個地球上都臭晒朵，你哋所謂嘅讀者，得返幾個咋。」明明已被拘捕，仍囂張說：「如果佢（警察）捉到我嘅話，一早捉咗啦！」

忽然認錯 稱被發牌制度逼死

惟翌日記者再到其診所，陳甫見記者即主動上前打招呼，更忽然認錯，承認偽造及使用舊同學陳維利的中醫註冊證書行醫，表示會向他道歉。「𠵱家咪等警方查案。」陳終承認本名陳國榮，指事件遭揭發，已預料有刑責，「食得鹹魚抵得渴，坐咪坐囉。」他嘆息有中醫學歷，卻因犯錯失去中醫牌，「去到最尾一步就仆街。」

對2011年無牌行醫罪成案件，陳卻否認處方西藥予患濕疹的女童，令女童癡肥、全身異常長出體毛，「我係寫個藥名叫佢出去配藥咋，唔係我畀佢。」惟根據當年衞生署公告，列明陳國榮工作的診所供應西藥「樸爾敏」及強力類固醇「倍他米松」，他亦被控非法銷售及管有毒藥罪成。

至於為何鋌而走險，他動之以情說，當年家庭經濟壓力很大，「老婆唔做嘢，個女又跟你，阿媽70幾歲，老竇又瓜埋，你使唔使做人先？」他指才因此偷偷行醫，「我係一個文弱書生，做得咩呀？」即使後來離婚，亦身兼母職照顧女兒。

陳越說越煽情，指懸壺濟世是其夢想，「好似你老細黎智英咁，好有理想好有正義，想為個世界做一啲嘢啫，啱㗎喎，但呢個世界講規矩吖嘛。」他續解釋，黎因國安法身陷囹圄，自己則受發牌制度逼死，慨嘆：「呢啲咪係制度囉。」