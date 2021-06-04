前年12月28日九龍灣德福廣場「和你Shop」示威，10名⻘年被控非法集結及襲警等罪，經審訊後6人被裁定非法集結罪成。當中兩人連同另一名審訊前承認襲警罪的被告今午接受判刑。裁判官指，雖然被襲警員傷勢不嚴重，本案亦不涉暴力，但當時人群聚集叫囂、警員曾舉起胡椒噴霧，公共秩序被擾亂的危機一觸即發。法庭不能忽略當時社會非法集結頻生，必須判處阻嚇刑罰，就非法集結判被告監禁4個月或入住更生中心，襲警判囚2個月。其中一人申請保釋等候上訴獲批准，但須守宵禁令及禁足德福廣場。

三人為大專生楊傑朗（21歲）、17歲丘姓中六生及兼職侍應劉家浩（23歲）。楊早已承認襲警罪，另外兩人受審後被裁定非法集結罪成。

裁判官屈麗雯今判刑指，楊的背景報告指他雖然成績一般，但操行不差，本質不壞。他在事發時沒有使用武器，亦慶幸警員傷勢並非最嚴重的一種。但裁判官不同意辯方所指襲警事件不涉及暴力，「一時情急」不能合理化犯案原因。屈官認為本案非常暴力，被告非單獨行事，亦不止一次攻擊，而是不斷打警員的頭、背部和左肩。加上當時情況混亂，被告的行為會造成進一步混亂，警員在這情況下執勤更應受到保護。屈官以3個月為量刑起點，因被告認罪而減刑一個月。

辯方求情提到，楊的報告顯示他因身體虛弱，不適合入住勞教中心，並指楊對犯案及令家人失望感到非常後悔，並希望繼續學業，冀法庭輕判。

官指商場內人流財產密集 破壞風險大

至於被定罪的丘及劉，屈官指二人受審後定罪，顯示沒有悔意。雖然本案歷時不長、集結不涉暴力、規模不大，但當時社會上的非法集結事件頻生，法庭不能忽略對公共秩序的影響。加上案發在商場內，人流及私人財產密集，被破壞的風險十分大，須判處阻嚇刑罰，以免公眾有樣學樣。

對於辯方求情時指，丘起初只打算參與和平遊行，但因為年輕，當事件演變成非法集結時不知道應否離開。

屈官則直言有關說法不負責任，並順道指劉不年輕，有成熟思想，他會參與遊行表達訴求，便更應要知道遊行的目的。另外，劉在事件未演變成非法集結時，在遊行隊伍前帶頭「嗌咪」，在非法集結出現後仍然參與其中，顯示他對事件並非無知。屈官終判丘入住更生中心、劉監禁4個月。劉獲准保釋等候上訴。

劉的代表律師求情時指，他希望盡快了結案件，讓生活重回正軌，並形容他還柙期間沒有紀律問題，有禮貌及表現合作，並非行為有問題的少年。

本案共有10名被告，包括7名未成年少年。有6名被告在審訊後被裁定非法集結罪成，當中3人已即時要求裁判官覆核定罪，獲准擔保候訊。

【案件編號：KTCC835/20】

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