逾30年來燭光從沒間斷的維園，今日成為行人止步的公眾場所，面對重重枷鎖，香港人總有辦法在草坪上「燃點燭光」。「Mee懲罰師」應用程式昨日發起網上悼念活動，稱在維園中央開了「新舖」，名為「不存在的六四集會」，呼籲網民上載燭光照。截至傍晚6時多，已有逾500人留言及上載相片，有人上載昔日維園集會的燭光相片，亦有人稱「8964永留香港人心」、「不想回憶、不能忘記」。

該應用程式昨日在Facebook發佈活動詳情，稱「維園晚會被禁，唔等於我哋自己無嘢好做」，強調「悼念本身唔係犯法」，而若悼念只放在心內，有關六四的記憶最終都只會成為「記憶」，因此儘管政權以疫情為由禁止集會，「唔代表香港人就要從此噤聲」，故其團隊今日在維園正中央開了「新舖」，叫做「#不存在的六四集會」，指「無論大家聽日身處何方，希望大家一齊將自己悼念嘅燭光照片上載，等我哋有一個位置，見到彼此嘅堅持」。

截至今日傍晚6時多，已有逾500人留言及上載燭光相片，有人上載昔日參與維園燭光晚會的相片；有人留言貼上32年前天安門廣場學運的舊照；亦有人以電子蠟燭砌成「64」字樣；有人更拍下《蘋果》頭版作為燭光照。有網民留言稱「加油香港人，勿忘64」，更有人寫下多組數字，包括「8964、69、612、615、721、831」等，稱「永留香港人心中」，有人指「自由無罪、初心不滅」、「但有一個夢不會死」。雖然困難重重，但總有方法「讓我們看得見彼此」。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）