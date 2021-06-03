【本報訊】前日昂船洲運送金屬廢料貨船發生三級火，演變成「毒煙圍城」，有環保業界人士質疑貨船上運送的物料中可能含有鋰電池，因為若單純運送廢鐵五金，不會產生這樣嚴重的大火，估計廢料中有鋰電池因火燒爆炸而釀成大火。

或有人「冇手尾」肇禍

香港環保廢料再造業總會會長劉耀成表示，一般廢鐵燃點度低，相信很難引發這場大火，他不排除有業內人士運送的金屬廢料中混雜有大量鋰電池，若遇上「冇手尾」人士，事先未有將鋰電池拆走，可能在運送過程中因為鋰電池損毀，加上日曬雨淋，引發爆炸及着火。

另外，本港電動車或混能車普及下，大型鋰電廢料亦越來越多，不過有業內人士處理上較粗疏，可能將鋰電池與一般廢料混合處理，令人擔心將來同類事件有增無減。

中港澳環衞總商會總幹事李琬婷則指，運載到其他國家的廢鐵五金一般會由本地回收場回收，當中包括工程廢料、家居廢鐵等多種回收物料，「冇既定會係乜嘢（物料），但裏面會唔會有其他雜質，就要視乎收返嚟嘅時候有啲乜」。

她續說，每一個工場均會專門設有部門處理金屬廢料，「大部份業界都會處理好先上船，因為係既定安全問題」。她舉例指，回收所得的石油氣罐，工場會先放氣，確保罐內沒有任何氣體後，再將罐身劏開一半，才繼續其他處理工序。