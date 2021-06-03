【膠味四溢】

【本報訊】昂船洲大橋對出海面一艘載有3,000噸金屬廢料的貨船前晚發生三級火，近15小時至昨早救熄，其間大量含燒膠味毒霧籠罩近半個九龍，甚至遠至沙田，長洲，影響逾百萬人口。環保署一度錄得深水埗懸浮粒子濃度爆錶暴增30倍，但有街坊發現污染數據更高，區議員質疑署方指數有落差，又批評署方「佛系」應對，對居民困境無動於衷。專家估計燒膠味濃煙含劇毒二噁英，但已隨風飄散，貨船上15名船員獲救送竹篙灣隔離營。

涉事貨船「AFFLUENT OCEAN」長約100米，屬巴拿馬註冊。上月31日貨船由內地南沙來港，原在港裝載貨物後前往越南。惟前日傍晚5時半，貨船在昂船洲大橋對出海面起火，當時有兩艘45米長躉船正將金屬廢料吊入貨船。貨船共載3,000噸金屬回收廢料，其中1,000噸放在尾艙，船尾首先起火燒着金屬回收廢料，火勢越燒越猛，至晚上11時09分升為三級。

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消防通宵撲救至昨早8時20分救熄，正調查起火原因。根據資料，涉事貨船由山東的「威海運昊國際船舶」管理，負責人李紅軍接受傳媒電話訪問時稱貨船在裝貨期間「自燃」，並指船上廢料價值不高，會按規則減少污染。

大火焚燒期間毒霧圍城，大量濃煙籠罩西九龍，深水埗首當其衝，遠至青衣及沙田等多區受影響，消防解釋與當時吹西南風加上風勢弱未能吹散濃煙有關。環保署稱，深水埗及葵涌錄得的懸浮粒子濃度，前晚8時後上升至較高水平，維持數小時，昨早兩區懸浮粒子濃度回落至正常水平。

專家指污染物已隨風消散

據環保署空氣質素健康指數，前晚深水埗區可吸入懸浮粒子PM10濃度及微細懸浮粒子PM2.5濃度，分別由下午5時的每立方米17.5和3.7微克，至晚上10時暴增至每立方米166.7及117.2微克，深水埗區議會主席楊彧指，環保署深水埗區空氣質素健康指數於前晚10時高峯期由三升至四，健康風險級別屬中級，雖然署方錄得可吸入懸浮粒子PM2.5數據為117.2，但有海麗邨居民家中空氣清新機測得PM2.5讀數達261，相信與署方監測站設於深水埗警署而非沿岸導致數據落差，又批評署方沒給市民任何建議。

化學博士鄺士山K. Kwong估計大火燃燒的金屬廢料內有聚氯乙烯（PVC），致釋出致癌物二噁英。昨午1時許，他在fb呼籲市民「放心，好大風，乜都吹走」。綠色力量總監鄭睦奇稱，大火產生的污染物會透過大氣自然擴散稀釋。綠領行動總幹事何漢威估計，濃煙有甲醛及砷等有害物，會刺激眼睛及呼吸道，令人咳嗽及氣喘。呼吸系統科專科醫生梁子超稱，由於氣體只屬短暫性，市民毋須過分憂慮。