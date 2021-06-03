大家對腸瘜肉應該不陌生，原來與腸道相連的胃部也會長出瘜肉，而且並不罕見。外國研究指每進行100次胃鏡檢查，約有6次會找到胃瘜肉的蹤影，從個人臨床經驗所見，實際比率可能更高。病人最擔心的自然是胃瘜肉會否與腸瘜肉一樣，會演變成癌症呢？大家不用過於恐慌，胃瘜肉癌變的風險不算高，惟視乎胃瘜肉種類，跟進及處理也有不同。

胃瘜肉極少引起不適症狀，大多數患者是因胃脹等其他不適照胃鏡時才發現，當中最常見是胃底腺瘜肉（fundic gland polyp），較多發生在中年人士及婦女身上。這種瘜肉的顏色與胃黏膜相近，呈凸出半球狀，表面帶光澤，十分容易辨認，體積通常小於0.5厘米，特徵是集中生長在胃體和胃底，且往往多於一顆。患胃底腺瘜肉的人士通常沒有幽門螺旋菌感染；長期質子泵抑制劑可能與此症有關連，文獻顯示服藥超過五年會令患此類瘜肉的機會升四倍，服用少於一年則不會增加風險。

胃底腺瘜肉變成癌症的機會近乎零，但若瘜肉多於20顆，則要小心是否有遺傳性的家族性腺瘤瘜肉病，並要特別關注大腸的健康。若問題與長期使用質子泵抑制劑有關，減少劑量或轉藥有機會令瘜肉自行縮小。

另一種常見的胃瘜肉是增生性瘜肉（hyperplastic polyp），患者多數有長期胃炎，如幽門螺旋菌感染、萎縮性胃炎，令胃黏膜增生形成瘜肉，大小介乎0.5至2厘米，間中或會因表面破損而輕微出血，但不會嚴重至吐血或黑便。增生性瘜肉變癌的機會少於1%，惟瘜肉大過2厘米或有蒂，風險會較高。妥善處理胃炎是最有效預防增生性瘜肉的方法。

另一種風險較高的胃瘜肉是腺瘤性瘜肉（adenomatous polyp），患者通常年紀較大或有慢性胃炎問題。此類瘜肉佔整體胃瘜肉少於1%，但據不同研究顯示，與胃癌相關的風險可由8%高至60%，需小心處理，一旦發現通常要徹底切除，並要定期監察胃部是否有早期癌變。

近年胃瘜肉似乎漸趨常見，一來與照胃鏡更普及有關，二來可能與長期服用質子泵抑制劑有關。幸而大部份胃瘜肉的癌變風險甚低，即使發現胃瘜肉亦毋須過度擔心，是否需要全部切除，要視乎瘜肉類型、大小及醫生判斷。若瘜肉較大、風險較高，會傾向切除。醫生亦會視乎家族病史、患者健康習慣及胃部狀況等風險因素，決定日後是否要定期照胃鏡及跟進。

彭慶茵 中大醫務中心腸胃及肝臟科專科醫生