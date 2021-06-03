問：我明明冇精神病，點解要去睇精神科醫生？

答：呢個係一個好問題。我通常會用一個比喻，你屋企個書櫃係用嚟放書，需要定時打理清潔，到有需要時才可以方便你找出所要的書籍。我哋個腦就係我哋嘅書櫃，不時會受到從四方八面而來的壓力影響（例如家庭人際關係、工作問題、子女教育升學和移民之類的困擾）而導致抑鬱、焦慮、失眠、煩躁等等。如果可以早一些找精神科醫生協助處理，就好像定時清理我們的書櫃一樣，令佢日久常新。很多人都喜歡定期做身體檢查，但其實我們的情緒和心靈也可以做定期檢查，遇到小問題就可以及早預防病情變差，病向淺中醫啦。其實，根據臨床經驗，有些新症病人並沒有精神病診斷，或只是接受精神科評估。所以看精神科醫生並不表示一定有精神病，這一點大家一定要清楚喔。

問：其實，乜嘢係精神病？

答：根據世界衞生組織的定義，精神病是指一些包括想法、思維、感知、情緒、行為和人際關係異常的疾病。精神病一般包括焦慮症、強迫官能症、驚恐症、抑鬱症、兩極化情緒病、精神分裂症、酒精依賴、藥物濫用、厭食症、過度活躍症、自閉症、老人癡呆症等等。臨床上因環境轉變或壓力導致的適應性障礙和失眠也是常見的問題。

問：抑鬱症係咪要食藥食成世？

答：根據英國國家臨床卓越研究所（NICE）指引，第一次抑鬱症需要吃抗抑鬱藥大概6個月以上，之後可以嘗試在醫生指導並評估風險下慢慢減藥。但如果第二次復發，就可能要較長時間服藥了。

問：單靠食藥解決到我嘅家庭問題嗎？

答：單靠食藥並不能解決家庭問題，但是吃藥能令病人情緒變得平穩，減少暴躁顧慮，令衝突機會減少，亦可令病人有穩定的情緒去解決相關的家庭問題。

林煒 香港中文大學醫院精神科專科醫生