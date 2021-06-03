【本報訊】前晚昂船洲貨船三級火期間，烏黑混濁「毒煙」入侵民居，攻陷西九龍、大埔、沙田、葵涌及青衣，其中石籬邨有人誤以為火警、荔景有街坊漏夜「走難」、荔枝角收押所亦有囚友大喊「救命」，毒煙所至人畜受影響，一夜之後居民猶有餘悸，更有居民稱寵物聞到毒煙感不適。

受毒煙影響，距離昂船洲九公里外的石籬邨前晚上演火警疑雲，大批街坊受驚疏散。居民廖女士表示，「以為煲燶嘢，見朋友發訊息話石佳樓火燭，後來又話虛驚一場」。另一姓葉住戶憶述，當時情況混亂，保安員亦以為石佳樓發生火警。

貓咪嘔吐大作

在荔景，獨居清麗苑的張小姐漏夜「走難」至母親沙田寓所。她謂，燒焦味於前晚9時殺到，數分鐘內蔓延全屋，當時感嚴重心悸、頭腦昏沉，立即離家，「似走難咁」到母親的家過夜。

市民尚可「走難」，高牆內在囚人士只好「硬食」毒煙。石牆花創立人、立法會前議員邵家臻在fb發文稱接獲家屬求助，指有荔枝角收押所囚友聞到燒膠味誤以為火警，大喊救命。有囚友無法走到窗邊，被迫吸煙味30分鐘。毒煙侵襲重災區深水埗更有寵物不適，深水埗區議會主席楊彧稱接獲至少兩宗有關貓咪嘔吐報告。

警方於火警發生三小時內接獲至少13宗「異味發現」、「冒煙」及「 火警」報案，長沙灣、旺角、沙田等分別有住戶報稱有燶味、消防到場列作誤會，相信多宗報案與船火濃煙有關。