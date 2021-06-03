【本報訊】支聯會昨宣佈因應食環署調查，暫時關閉六四紀念館，館長麥海華指紀念館自2012年起10次舉辦六四展覽，從未遭查牌，質疑今次是政府選擇性執法，對六四事件展覽作騷擾和打擊。雖然支聯會未收到法律意見前，六四紀念館將重開無期，但他說會製作網上「六四記憶人權博物館」，讓港人多了解六四事件真相。

重開無期 推網上博物館

身兼支聯會常委的麥海華昨早接受港台訪問時表示，今次已是該會自2012年起第10次舉辦的六四事件展覽，過去從未遭當局查牌，故質疑當局今次是選擇性執法。

麥海華不點名以阿布泰事件為例，指當局早前突然派人指控該店貨品無雙語安全警告，卻未見有對其他同類店舖採取執法行動；今次亦只針對六四紀念館行動，「其他地方亦有畀人參觀同購物，嗰啲又唔見有人執法……呢啲針對性、選擇性，其實係我哋擔心嘅地方，係咪政府有意採取呢啲行動，令正常嘅行為受到不必要騷擾同打擊？」

至於六四紀念館何時重開，麥海華稱未收到法律意見如何處理，故六四紀念館重開無期，但他強調保持實體的六四紀念館十分重要，可以讓港人多了解六四事件，指該會正製作網上「六四記憶人權博物館」，希望稍後推出。

隨政府早前拒批六四集會，支聯會已無計劃在六四晚於維園舉行任何集會，亦已停止所有宣傳，惟麥海華相信「人心不死，燭光不滅」，「希望香港人用自己方式，表達自己嘅哀思同追悼」。

對於該會副主席鄒幸彤表明六四當日會以個人身份到維園悼念，麥說任何人都有權採取任何行動，無人有權阻止，又認為中共若要與人民和解，必須對六四事件獨立調查，找出哪些官員要就當年決策承擔責任，並對死難者作賠償。