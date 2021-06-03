酷熱天氣持續，戶外工作和運動要注意補充水份，避免中暑。流汗除了散失水份，亦會消耗鹽份。所以不能單靠飲清水補充，要加入鹽份。簡單辦法，是飲電解質飲品。

鹽份消耗，身體的鈉會下降，引致疲倦、肌肉無力、作嘔、頭痛等徵症。嚴重情況，可以引致痙攣、神志不清、甚至死亡。

不過，除了特殊情況，例如大量出汗、嘔吐、肚瀉等，鹽和鈉是宜少不宜多。醫學研究顯示，鹽的主要成份：鈉，如果長期過量，會增加患高血壓、心血管疾病和中風的風險。

美國疾病管制與預防中心（CDC）建議，每日納進食量應少於2,300毫克。鈉進食量，並不等同鹽進食量。2,300毫克鈉大約等於5,000毫克食鹽，大約是一茶匙食鹽。這只是一個約數，供大家煮食時參考。不少食物，特別是加工和醃製食物，本身已經含有高鈉，即使你煮食時不加鹽，都有可能超標。雖然現時有食物標籤法，不少食品都需要註明各種成份，包括鈉含量。不過，這些標籤多數需要動腦筋稍作計算。而且購買熟食製成品，例如麵包、燒臘、飯盒等，以及出外用膳，根本不會知道進食了多少毫克的鈉。

CDC指出，美國人每日吸收的鈉，超過70%不是直接來自使用食鹽。根據美國一項2009至2012年研究，無論兒童和成年人，近90%每日鈉進食量超標，高於建議的2,300亳克。而 14歲以上及成年男性，更是近乎全民超標（99%）！CDC列舉10種青少年日常高鹽高鈉食物，包括 Pizza、墨西哥食品、三文治、麵包、火腿等凍肉、湯、薯片等高鹽小食、芝士、牛奶、家禽。

要減少鈉吸收，可以多自己煮食，少加鹽。選擇新鮮、非加工食材。多留意現成食品的標籤，選擇低鈉製品。留意網上列出的食物含鈉資訊，作出選擇。除了減少進食鹽和鈉，增加進食鉀也可以減少心血管疾病風險。含鉀豐富食物，主要是新鮮蔬果。

電郵：drchengapple@gmail.com

鄭志文醫生