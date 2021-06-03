【本報訊】過去數日多間傳媒引述不明來歷的消息報道，警方今日將動員數以千計警力戒備六四活動，有關數字更不斷提升，由周二的1,000狂升至昨日的7,000，警方從未公開證實或否認。至昨日，警方僅稱會在相關地點部署足夠警力。

網媒香港01、香港電台等多間傳媒昨引述消息報道，因應有人在網上號召參與集會，警力今日將增至約7,000，當中一半人手將於港島區如維園及中聯辦等地駐守，另一半則在各區戒備。警方或引用《公安條例》封閉原定進行集會的區域，如維園中央草坪等。

由本周二起，港台率先引述消息報道，警方六四當日將於維園一帶佈置約1,000警力。至周三，《AM730》引述消息報道，六四警力會增至3,000；ON.CC同晚再引消息報道，警方經評估後將部署5,000警力在各區戒備。至昨日，多間傳媒更引述消息報道，警力多達7,000。

記協斥令公眾混亂

各報道均未有說明消息來源，僅《星島日報》在報道中註明消息來自警方。警方回覆本報查詢時未有證實或否認相關警力報道的真確性，而警方在昨晚的新聞稿中僅稱會在相關地點部署足夠警力。

民權觀察創辦人沈偉男批評，警方以消息營造高調執法的氣氛，阻嚇市民參與集會，如7,000警力屬實，並不合乎比例。支聯會秘書蔡耀昌直斥消息旨在恐嚇市民，促請警方交代警力分佈。

記協主席楊健興質疑，警方多次批評社會流傳假新聞，卻從未澄清相關消息，做法自相矛盾，如消息由警方發出將十分荒謬，「公眾好難判斷會好混亂」，認為警方有責任在回覆傳媒查詢時主動確認消息真偽。