涉嫌無牌行醫的陳國榮十分高調，曾多次接受網台訪問，又開設facebook專頁，並與有「奇案女王」之稱的網台主持花家姐經常拍片宣傳中醫業務。工作之外，其私生活亦十分繁忙，每日收工均與不同女伴拖手攬腰，晚飯後例牌送女伴搭車，然後一支公返回藍田居屋寓所。

被舊同學指讀書時已「經常吹水」的陳國榮，過去數年多次登上「花家姐」胡莉芹主持的網台節目訪問，分享心得。

節目中花家姐多次激讚他看診時態度親切，自己及母親是熟客，更常介紹博醫堂facebook專頁，拍片講解天灸療程及分享對抗疫的保健心得。本報聯絡花家姐欲查詢是否知悉陳為無牌中醫，至截稿前未獲回覆。

女伴車輪轉 「大家都知情」

另外，陳國榮熱愛應酬，其個人社交媒體上載不少與藝人合照的集郵相，包括岑珈其和余香凝等。自稱回復單身的陳國榮，每日收工有不同女伴陪同離開，當中兩名女伴燕瘦環肥，他們一時拖手，一時肉緊攬腰，有女伴稱呼他為「老公」，晚飯後，陳例牌送女伴坐小巴或港鐵，再獨自返家。陳對有不同女伴亦直認不諱，笑指部份女朋友是其助護，「佢哋大家都知情㗎。」

博醫堂現時仍為陳國榮前妻擁有，大律師陸偉雄指，如前妻對陳無牌行醫一事知情，有機會構成串謀無牌行醫的罪行。