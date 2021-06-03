【本報訊】前男警涉以訛稱自己及兒子患有肝病及腦癌等藉口，向妻子的胞姊等人騙取逾35萬元現金及財物，並曾多次企圖詐騙香港警察儲蓄互助社（遮仔會），被控欺詐等32項罪名。他又另涉在本港及澳門多次嚴重猥褻一名男童，被控四罪。兩案昨提訊，將分別轉介區域法院及交付高等法院處理，共面對36項控罪的被告須繼續還柙候審。

被告現時46歲，報稱無業。主任裁判官蘇文隆昨應控方要求，就兩案頒下匿名令，禁止任何人披露被告及案中男童資料，包括兩人的關係。

被告在騙財案中面對26項欺詐、5項企圖欺詐及1項盜竊罪，須還柙至6月22日在區域法院答辯。控罪指被告於2018年9月至11月間訛稱自己及兒子患上肝病，需要購買自費藥物、進行電療及腦部手術，又指兒子弄壞了一輛單車，須向車主賠償等，誘使一名女事主借出19.8萬元。據知，該女事主是被告妻子的胞姊。

騙逾35萬元財物

被告又涉於前年向另一名女子訛稱她的女兒弄壞大廈排水管，需支付賠償，並聲稱可協助處理其女兒的管養權問題，騙款共4萬元。被告又涉於去年向她訛稱可撇除她與男友走私黃金的法律費用及海關徵費，騙款3.4萬元。此外，他亦涉訛稱該女子的銀行賬戶有可疑交易，騙取了她的提款卡及信用卡。被告另涉前年11月至去年7月間偷竊該女子的金手鐲、鑽石戒指及鑽石耳環。據知，該女子是被告的女友。

另外被告亦涉前年9月至11月間，向一名陳姓事主訛稱可協助處理銀行賬戶可疑活動，以及需購買藥物治療腦癌及腹水症，騙款7.9萬元。他總共涉向多人騙取逾35萬元現金及財物。被告又於2014年至2016年間涉嫌五度企圖詐騙香港警察儲蓄互助社，涉款逾7萬元。

至於侵犯男童一案，被告被控四項向16歲以下兒童作出猥褻行為罪。案件押後至7月12日，先在東區裁判法院處理交付高等法院審理程序。控罪指被告於2016年至2018年間，三度在本港一個單位內對男童X作嚴重猥褻行為，另於2018年12月8日在澳門一間酒店內犯案。據了解，被告涉嫌要求X自慰及觀看色情影片。

案件編號：FLCC1412/20、FLCC765/21