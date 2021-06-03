【本報訊】今日是六四屠城32周年，全球多地都有悼念活動。英國多個團體今晚將在中國駐倫敦大使館（圖）前舉行燭光集會，表明一如既往與天安門母親同一陣線，支持她們要求真相、問責和為受害者伸張正義的訴求。

憂港府從此禁悼六四

活動由多個團體合辦，包括倫敦毋忘六四、中國團結運動、香港民主促進組、世界維吾爾代表大會。團體聯合聲明稱，香港曾是每年六四燭光集會規模最大的城市，然而自去年來，港府以疫情為由鎮壓公開悼念六四的活動，令人擔憂的是未來悼念亦可能被禁。

中國駐悉尼大使館外亦有六四悼念活動，協辦的澳洲中文廣播電台主持兼專欄作家林斌表示，在中國境外的人行使示威自由很重要，「一些住在澳洲的香港朋友討論這件事，我們覺得應該站出來表達我們對香港，以及中港民主運動的支持。因為在香港，政府不允許民眾舉辦任何活動，我們嘗試在澳洲和其他民主國家舉辦」。

加拿大多倫多、卡加理和溫哥華今午則舉行網上直播的悼念活動，紀念六四32周年與維園燭光被滅兩周年，六四時被坦克車輾斷雙腳的民運人士方政、香港支聯會副主席鄒幸彤及天安門母親將現身，晚上多倫多大校園六四紀念碑，以及中國駐溫哥華大使館外將有燭光集會。美國洛杉磯中國領事館門外和三藩市晚上會有燭光集會，南加州「自由雕塑公園」亦會有紀念活動。