【本報訊】八旬教車師傅授課完畢後，從客貨車副駕座爬向司機位，打算將車駛回停車場，其間疑不慎踢到手掣，令客貨車衝前撞毁前方私家車，更任由客貨車繼續衝前，最終撞到兩名男途人，其中一人送院後不治。早前認罪的老司機昨接受判刑，法官沈小民痛斥他的行為極度自私，案中本有多次機會糾正錯誤，惟他卻只顧保護客貨車，罔顧道路使用者安全，最終判他入獄16個月，停牌5年。

官：唔似有多年駕駛經驗

被告黃啟綿（83歲）早前承認危險駕駛及危險駕駛引致他人死亡兩罪。事發於去年1月2日茶果嶺道，車禍導致林建榮（53歲）死亡及鄭福強（46歲）受傷。辯方早前求情指，本案不涉酒精、賽車、超速或使用手機等加刑因素，被告純屬判斷失誤。

惟法官沈小民昨判刑時反駁，被告曾有多次機會避免慘劇，首先「由乘客位爬去司機位已經足以受譴責」。沈官續指，當客貨車手掣鬆開時，被告不單未能化險為夷，更變得方寸大亂，「完全唔似有多年駕駛經驗」。而客貨車撞毀私家車後，被告未有順勢借私家車擋住去路，亦沒有利用路上水馬作為緩衝，最終撞倒途人，「冇人知（撞水馬）後果會點，但至少可令一名中年男子不致枉死」。

辯方早前透露被告幼女患有精神病，需長期服藥，去年底不幸過身。沈官感嘆被告案發同年經歷喪女之痛，白頭人送黑頭人，不過「案中死者母親又何嘗唔係經歷喪子之痛？」沈官最後意有所指地表示，被告答辯時聲如洪鐘，完全沒有老態，可算老當益壯，更於八十高齡仍可做教車師傅，「實在係了不起」。

案件編號：DCCC545/20