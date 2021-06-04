六四事件32周年，學生組織本土青年意志今晚在黃埔派發白蠟燭，呼籲市民今晚8時在各處點起燭光悼念六四。召集人羅子維指，今年的六四已無派系之爭，「我哋六四同樣舉起燭光，代表反抗同樣嘅暴政」。

羅與另外3名成員於晚上約7時到黃埔地鐵站外派發蠟燭，他稱準備了700支蠟燭，約45分鐘已接近派完。羅指，當年北京民運人士與現今香港人面對的景況相似，都正面對同一個暴政，若港人忘記六四，「下一個忘記嘅就係2019年反送中運動」。 他稱今年的六四已無派系之爭，「我哋六四同樣舉起燭光，代表反抗同樣嘅暴政」。

今年維園燭光被禁，羅呼籲港人在各區各自悼念：「或者冇辦法去維園，或者冇辦法去港島，但喺18區舉起燭光，同樣可以悼念。」

成員點起燭光即被警包圍查身份證

約6時起已有多名懷疑便衣警員在場監視，又舉機拍攝羅等人「嗌咪」情況，惟未有上前阻止。至晚上8時，5名成員到地鐵站旁的十字路口點起燭光，隨即被約10名警員包圍，要求提供身份證，其間有警員驅趕駐足的市民，稱「唔關事嘅人行開！」警員稱收到街坊投訴，要求眾人注意聲浪及保持1.5米距離，5人其後獲放行。羅稱警員對他們表示會保留追究權利。

他們在警員離去後再點起蠟燭，並為六四死難者默哀1分鐘，其後有約20人跟隨默哀，未再有人阻止。

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