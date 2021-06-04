六四集會被禁，以往一片燭海的維園今晚空空如也，負責舉辦六四燭光集會的支聯會遭逢巨劫，主席李卓人、副主席何俊仁身陷囹圄，副主席鄒幸彤正被扣查，餘下的支聯會秘書蔡耀昌與兩位常委，今晚到港大國殤之柱放下哭腔，點起燭光。昔日萬人空巷如今卻只得零星3人，雖已不知自由會否開花，但記着有夢便不死，如蔡耀昌說，堅持立場進退有時，保着安全之身，戰鬥到底。

疑似便衣、國安在場監視

六四集會以往踏入8時開始，今年6.4踏入8時，在政權封殺下，蔡耀昌與支聯會常委盧偉明、梁錦威，改到港大國殤之柱前，手持燭光為六四死難者悼念、默哀，其間有身穿黑衣的市民駐足或參與悼念，但人數稀少。蔡發言時指，對無法在維園點起燭光感遺憾，但相信香港市民仍會用各種方式悼念六四。

他提到李卓人、何俊仁均身在獄中，二人無燭光在手，但也會用各自方式，在心中悼念六四死者。他相信支聯會或香港市民無論身處任何困境，也不要灰心：「只要人心不死，毋忘六四，我相信會堅持到底，直到勝利。」蔡耀昌等人悼念期間，有多名疑似便衣警察在場監視，也有兩名操普通話的疑似國安男子全程在場，並不時拍照。

指國殤之柱具悼念六四意義

昔日維園輕易借火點起蠟燭，蔡說，今日要點起六四燭光份外困難，支聯會無法申請合法集會，成員也無法進入維園進行悼念，考慮到要以合法和安全的方式進行悼念活動，思前想後決定在港大國殤之柱點起燭光，因為這裏是維園以外最能代表紀念六四的地方。

他希望香港人明白支聯會的處境和考慮，「立場係要堅持，但進退係要考量，唔係只係支聯會本身安全問題，仲要考慮其他參與市民嘅安全」。

中西區區議員張啟昕與友人向國殤之柱獻白花，她指，維園燭光集會今年無法舉行，惟有以另一方式悼念六四死難者：「當政權越要去打壓或者抹殺真相，我哋更加要將真相，用延續行動話返畀下一代知。」

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）