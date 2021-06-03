今年維園燭光被禁，但香港大學學生會表明會延續傳統，在六四當日洗刷校內國殤之柱和重髹太古橋上的標語，以悼念死難者，料成學界唯一正式悼念活動。會長郭永皓稱自己已經多年沒有出席支聯會舉辦的六四集會，但認為延續悼念活動是為了守護真相。

記者：關玉婷

2014年後本土思潮崛起，社會激辯六四集會的意義、挑戰支聯會的愛國綱領，六四集會已多年不見各大學學生會的旗幟。郭永皓稱，自己亦因不認同支聯會綱領，已多年沒有參與維園集會，直言即使今年集會未有被禁，港大學生會亦不會出席。他強調悼念和「平反」是有所不同：「（平反）都認同，不過係中國人嘅責任。」但他認為悼六四的意義是銘記真相、悼念死難者，對燭光被禁感到可惜：「紅線我哋觸摸唔到，連堅守真相佢都話唔得。」

郭在多個訪問中未有否認學生會立場保守，主張要和校方對話、外務要低調處理。但談到悼六四他以「底線、原則」形容，稱即使校方反對亦會續辦，認為不能任由政權竄改歷史：「悼念活動係為咗守護真相，我哋覺得係正當、正確，所以繼續做囉。」官方連日「放風」，指市民穿黑衣、點燭光都可能違法，郭指校方暫未明確表態反對，但若警方進入校園，會為同學安全起見腰斬活動。

國殤之柱是丹麥雕塑家高志活的作品，由50多個表情痛苦和被扭曲的人堆叠而成，象徵遭血腥鎮壓的死難者。回歸前最後一夜六四集會在數百名市民和學生通宵護送下運抵港大，校方其間一度阻撓並召警員到場，僵持多時後才得以豎立在現址。太古橋上「冷血屠城 烈士英魂不朽 誓殲豺狼 民主星火不滅」大字，則由時任太古堂宿生會主席張銳輝與同學在橋上鋪上黑布奮筆疾書，結果白漆直透布底，烙在橋上。

郭永皓稱，前人付出了很多才保住了港大僅餘的空間和言論自由，今年接棒學生會的他也希望藉延續「洗柱髹橋」傳統，提醒新生自由的可貴：「以前嘅人無輕易放棄，我哋都唔應該輕易放棄校園入面嘅自由。」

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