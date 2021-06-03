【本報訊】自2012年開始運作的六四紀念館，日前首度被食環署指未領有公眾娛樂場所牌照而被迫暫時閉館。《蘋果》調查發現，此類用作永久展覽用途的場地在本港多不勝數，由慈善機構總部的展館、港鐵的車站社區畫廊、到私人機構開設的博物館都有，部份即使早於上世紀90年代已開放予公眾參觀，但至今未有申領有關牌照，亦未見食環署以同樣力度「嚴正執法」。

記者：《蘋果》調查組

食環署日前引用《公眾娛樂場所條例》到六四紀念館查牌掃場，支聯會衡量法律風險後被迫暫時關閉。翻查條例細則，對公眾娛樂場所的定義極為廣泛，任何場地只要包括各種展覽、表演、運動比賽、賣物會、機動遊樂設施及跳舞派對，除非屬康文署、民政事務總署、立法會或司法機構管理的場地，否則便要向食環署申領公眾娛樂場所牌照或臨時牌照。

條例無訂明須領牌的規模，換言之，任何場地只要公開展覽一幅圖片、畫作或展品，無論是否收費均須領牌，否則可被判罰款2.5萬元及監禁六個月，及每日另加罰款2,000元。

細閱食環署的行業牌照名單，全港領有公眾娛樂場所牌照的場所只有257間，絕大部份為電影院及室內機動遊樂場（例如美國冒險樂園），作展覽用途的場地只佔少數。

本報發現，多個慈善團體及非牟利機構都會在總部設有展覽館，透過展品及圖片介紹機構理念及歷史，香港童軍總會、保良局、嘉道理農場、香港青年協會等均有類似展館，公眾可以經預約或自由入內參觀，符合《條例》公眾娛樂場所定義，但食環署的牌照名單卻未見這些場地登記。

記者昨以市民身份到位於銅鑼灣的保良局歷史博物館參觀，只須登記簡單個人資料即可入內，費用全免，館內放有不少歷史書信、照片及紀念碑等展品，與一般博物館無異。該館早於1998年正式開放予市民免費參觀，記者向職員查詢場地是否領有牌照，對方表示仍在申請當中，部份手續未完成，故需記者事前登記個人資料，以會員身份入內。

團體指條例涵蓋過大 削表達自由

香港另有不少私營博物館及畫廊常設展覽，例如稻香集團轄下的稻鄉飲食文化博物館，以及位於上環荷李活道的兩依藏博物館，但兩館都不在持牌場所名單。公營機構方面，港鐵分別在64個車站大堂設有社區畫廊，展示來自不同學校或機構的畫作；九龍站更設有港鐵展廊，內放有列車模型、展板及體驗區介紹港鐵歷史，公眾只需預約即可參觀，惟牌照名單中也未見這批展覽場地。

民權觀察成員沈偉男認為，條例涵蓋範圍過於廣泛，坊間有大大小小不同團體舉辦展覽、講座等活動，都未必有領取相關牌照，卻未見食環署有如此嚴格的執法，今次卻針對六四紀念館是選擇性執法。他續指，舉辦展覽及演講等活動屬人民表達自由的一部份，條例幾乎涵蓋了大部份活動，「變相係限制咗某啲活動嘅發生，按理係應該要收窄返。」食環署回覆時未有交代有關場地有否申領牌照，僅稱公眾可按法例及署方發的指南決定是否需要領牌。