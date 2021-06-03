【本報訊】六四32周年前夕，今年再被禁止舉辦悼念活動的銅鑼灣維園，昨午有大批便衣探員進駐部署氣氛肅殺，面對政權瘋狂打壓，市民悼念之心不死，晚上有市民自發在維園一帶以自己方式悼念：有支聯會義工在維園點燃蠟燭，追憶昔日萬點燭光感人場面；有人在東角道行人專用區以行為藝術放置百朵白菊花悼念；亦有人靜坐一角默念亡魂。

昨晚8時，一對60餘歲男女行過維園球場，男的手持蠟燭匆匆而行，沒回應記者提問。其後，自稱自由藝術工作者的宋先生靜坐球場一角，以蠟燭砌出一個圓圈，中間放上一把雨傘，雨傘旁邊是一張「我哋真係好X鍾意香港」黃紙。

藝術家銅鑼灣百菊悼念

自稱曾經被捕的他，用電子蠟燭圍繞一把黑雨傘悼六四，他稱因保安阻止沒法點蠟燭，只能以電子蠟燭砌圓圈，並稱抗爭期間曾以同樣形式表達，「我相信圓圈有一種力量」，用於紀念戰友。問到悼念六四有否害怕，他說：「天安門母親喺北京都會悼念。」

支聯會義工林先生稱一向提早一日悼六四，昨晚攜蠟燭獨坐球場悼念，對去年起政權反對支聯會舉行六四悼念集會感到不開心。

藝術策劃人、灣仔區議員張嘉莉等，昨晚亦在銅鑼灣東角道行人專用區以行為藝術悼六四，當時張將百枝白菊放地上，其後摘下白菊花瓣放入膠桶；另有市民穿白衣、紅巾蒙眼，跪在鋪上紅布馬路上，時而低頭、時而叩頭，又將白菊花瓣逐一擲下；吸引不少人圍觀。另外，1989年時身處北京天安門見證事件的前學聯代表會主席林耀強與友人在中聯辦外，焚冥鏹及舉十字架悼念，最後他們被警員截停登記證件後獲放行。

盛傳警方今日部署重磅警力在維園一帶戒備，昨午3時大批便衣警已到場視察，他們分別在在維園近皇室堡出口一帶巡邏，另一隊則在中央圖書館對面公廁指指點點。

但越是打壓，市民越堅毅，昨晚6時許，近維園球場一道牆壁有人悄悄貼上「平反六四」紅字貼紙，夕陽下格外耀眼，反映民心不死，未忘六四。