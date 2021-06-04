警方大規模圍封維園，亦派出大量警員在現場巡邏戒備，仍有市民無懼現身，更打算開live拍攝現場情況。今年50多歲的歐陽先生，生於6月4日，自言從1989年後，未曾於正日慶祝生辰，近乎每年都會到維園悼念，為自由發聲。

一身黑衣黑褲、握着黃色毛巾及《蘋果日報》的歐陽，手持身份證站在維園通道中央，已作好被警方搜查的準備，「暫時仲未（被搜查），預備晒俾佢SS（stop and search，截停及搜查）㗎喇，冇乜所謂啦，其實又唔覺得恐懼」。

歐陽說，自己準備在今晚8點以手機光代替燭光，「希望用微小嘅力量，去感染其他人」，稱並不擔心今晚維園沒有燭光，若人流稀少亦不會失落，「網絡係會遍地開花，各有各做」。

他指出，六四與港人的傘運、魚蛋革命、反送中都有關連，認為維園燭光是一種形式，有薪火相傳的意義，「真係可以將六四嘅精神延續落去」。他亦認同香港自由每況愈下，「收窄到冇表達公民權利嘅自由」，自己選擇今日如期到場，「希望我哋嘅心、我哋嘅思想，唔好習慣去放棄人權自由」。

7旬婆婆到維園閱報：睇報紙有乜問題先？

警方今日在維園佈重兵，有人就選擇在維園閱報。今年70歲的李婆婆，手持一份印有六四和燭光的報紙在維園停留。她認為香港人有權在維園自由活動，「我幾歲就喺維園數星星，我嚟呢度學游水，踩roller都喺度，咁我睇報紙有乜問題先？」她強調，香港沒有法例限制閱報，「我識字就有權睇報紙」。

黃女士就手捧白色鮮花和電子蠟燭途經維園，她強調每年都要來，「我嚟咗30幾年，我每一年都嚟，我冇嚟我覺得自己好似虧欠咗唔知邊個，所以我決定只要我喺香港，我一定嚟，入唔到去，我喺門口，我講完」。

法律界市民：仍想摸吓條欄杆、感受一下條紅線

來自法律界的陳小姐（化名）今天身穿「8964 」黑T-shirt，在口罩寫上「人心不死」 到場。她憶起大學時首次出席六四集會是她的政治啟蒙，也是她成長的一部份，因此即使出門前知道今天將「重兵駐守」，也決意獨自到來走一圈。

她坦言，比起留在家中悼念，更希望能親身感受同在的感覺。雖然比起過往能與一眾市民坐在維園一同呼吸、一同梳理情緒，今天撫摸一下維園的欄杆已是她今天僅有的自由，但仍想「嚟摸吓條欄杆、感受一下條紅線，記住同警察嘅對視」，她形容惟有親身到場，才能好好記住這種不忿。

市民一家三口途經維園外維：打壓集會只會令更多人紀念

自1989年後便每年到維園悼念六四死難者的黃先生，今日傍晚亦有帶同太太及兒子途經維園硬地足球場外圍。他認為港府打壓六四集會，只會令更多人選擇紀念，「就算你封得到維園，你封唔到人哋屋企，封唔到世界各地」。

身穿黑衫及佩戴黑口罩的黃太坦言，今天曾擔心進入維園後會被拘捕，但她仍希望帶同兒子前來，將記憶傳承下去。而黃先生亦表示，兒子自從襁褓起便不曾缺席每年六四集會，即使今年燭光不再，他仍希望兒子記住北京政府當年對學生的所作所為。

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