多家傳媒報道，近期屢傳財困的香港凱莉山學校（Mount Kelly）周五（4日）去信家長，承認有財政困難，經與教育局磋商，決定下周一（7日）起暫停面授課堂，改為「有限度網上學習」，直至本學期結束。《蘋果》正向校方與教育局查詢，暫未回覆。

教師疫苗假期等3原因 改「有限度」網上學習

報道引家長信內容指，前年社會事件、去年疫情停課等都對學校發展有很大影響，承認必須先解決財務問題。校方基於三大原因，包括要聘請專業人士重整學校架構、已打針教師需放「額外疫苗假期」、以及使用交通銀行重整付款系統，並與教育局磋商後，決定下周一起暫停所有面授課堂，改為「有限度網上學習」直到7月3日學期完結。6月份學費可帶往下一學年，退學者可以退款，詳情稍後公佈。

料媒體大肆報道 惟稱「指控不一定是真」

校方形容此舉對家長、學生和職員均是「難過的時刻」，但希望學校在8月24日新學期時能重回正軌。校方又指下周二（8日）會與家長舉行網上會議討論最新發展；又預料在未來數周，媒體或會針對學校報道，但「媒體的指控不一定是真的」。架構重整期間，學校職員會在家工作，家長只可經電郵查詢。

凱莉山學校4月已傳出教師被拖糧、校舍欠租、家長投訴未能全額贖回債券，當時校方堅稱財政穩健，又稱「已妥善處理」薪資及否認欠租，未幾再傳出教師集體辭職，校方才承認財務困難，更稱投資者將再次注資，強調「學校肯定會繼續營運授課」。凱莉山學校早前被裝修工程公司入稟追討拖欠的181萬元工程費用，法庭裁定工程公司勝訴。

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