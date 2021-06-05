一名17歲少女昨日（4日）被驗出帶有N501Y變異毒株，沒有外遊紀錄，是第一宗本地源頭不明變種病毒個案。少女母親今日（5日）亦初步確診，由於定期接受檢測，最後一次取得陰性結果為5月30日。少女母親及其外婆曾經多次到訪大埔各處，包括順福護老院、大埔熟食中心2樓、政府合署社會保障辦事處等。

少女母親及其外婆曾於5月28日到順福護老院，並逗留10分鐘。《蘋果》記者去到該院，惟職員拒絕回應。事後記者再次致電順福護老院，職員聲稱負責人已經下班，不方便回應。對於有確診個案到訪護老院，職員表示公司沒內部通知，他也是看到新聞後才得知。

商戶指街市無通知

此外，確診少女和母親亦曾於5月10日、15日、22日和26日到過大埔熟食中心2樓用膳，但並沒有清楚交代是哪一間食肆。在熟食中心2樓經營糖水舖的商戶Bonnie表示，完全不知道有確診個案曾經來過熟食中心用膳，「今日沒有收過任何消息，街市方面也沒有通知。」

她強調，已每隔14日便做一次檢測，而且有戴好口罩，做好預防措施。被問及是否會擔心感染，她表示：「不太擔心，畢竟疫情已經持續一年多。」並補充，如果政府要求做強制檢測，她都會做，但不會因為確診個案而額外再做檢測。

大埔區議員文念志在社交平台發文指，幾位議員同事已聯絡食環署，要求署方清洗大埔熟食中心場地，署方已於今日黃昏清洗1樓街市及2樓熟食中心，並呼籲大埔人加緊防疫切勿鬆懈。

顧客廖先生不時光顧熟食中心，對於確診個案曾於熟食中心用膳的消息表示不知情，亦表示擔心不到太多。他指出，如果有確診個案到訪，「安心出行」應該會有顯示，而且熟食中心應該有消毒，「如果有問題，應該會封鎖不讓我們進來」。

陳先生與家人一同在熟食中心食飯，對確診個案同樣是不知情，「不知道就不擔心，現在知道後有點擔心。」他表示，短時間內不會再來熟食中心，並表明已做過檢測及注射疫苗，相信感染病毒風險不大。

他又指，熟食中心環境衞生不錯，沒有異常。被問及如熟食中心要封區，又要求市民做檢測，他覺得如何？陳先生直言：「這些是政府應該做的事情，他們受高薪俸祿，應該要做到。」

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