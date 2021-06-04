【本報訊】維園燭光集會被禁，激發港人「遍地開花」，多個組織在各區擺設街站派發蠟燭悼念六四，惟警方重兵佈防，更連一個街站都容不下。學生組織「賢學思政」原定昨晚在旺角擺街站並播放六四紀錄片，惟警方出動約50個警員截查四名街站成員，並封鎖街站截查。有成員其後一度與在場警員發生衝突，召集人王逸戰突被警方以公眾地方行為不檢罪名拘捕，街站全數物資均遭充公。

學生組織「賢學思政」四名成員晚上約6時半到場佈置街站，召集人王逸戰向傳媒表示，原定晚上7至9時在旺角豉油街的商務印書局前空地開設街站，並放映一段由BBC拍攝、約15分鐘的六四紀錄片，但開站前半小時才收到商經局轄下的電影報刊及物品管理辦事處電郵，指若公開放映影片未經電檢署審查，將觸犯《電影檢查條例》，最高罰款20萬及入獄一年。

反指王逸戰闖入封鎖線

王逸戰其後在現場交代暫停播映的安排，警方卻連番警告現場人士或違反限聚令，又派出逾20名警員包圍街站並截查四名成員。王逸戰與在場警長理論，解釋街站只是講解歷史，不是非法集結，質疑警方限制言論自由，警員馬上以橙帶將他包圍，又反指他自行闖入封鎖線。王逸戰退出封鎖線後雙方繼續爭論，有警員將他推至牆邊，指控他以大聲公破壞社會安寧，以公眾地方行為不檢把他拘捕，並充公街站物資及旗幟。

王逸戰被捕後不久，有約50人手持亮燈手機及文宣沿豉油街走往染布房街方向，邊高呼「光復香港，時代革命」 等抗爭口號，並在馬路兩側欄杆放上寫有「人民不會忘記」的蠟燭，警方又一度舉起紫旗推進驅趕途人。晚上約9時，現場陸續恢復平靜。

職工盟原定昨日傍晚於葵涌廣場外擺設街站派發蠟燭，但街站未開設，三名義工已被20多名警員包圍截查，並被警告若派發單張就控告他們觸犯公眾妨擾罪。警方晚上8時再開咪指義工開啟手機燈引致人群聚集，警告或觸犯限聚令，要求在場人士散去。警方其後發稿稱，一名20歲男子在旺角豉油街一帶設置街站，及使用擴音器廣播，引致多人在上址圍觀。警方在現場執法期間，該名男子作出挑釁行為，情緒激動，警方遂以涉嫌在公眾地方行為不檢及阻礙警務人員執行職務拘捕。

職工盟幹事Peggy質疑，早前擺街站仍可派單張，但昨日卻完全被禁，「完全唔明白點解（派單張）會造成妨擾」。她表雖然被禁止派發蠟燭和單張，街站物資亦已運走，但義工仍決定默站悼念。

社民連晚上約六時在銅鑼灣記利佐治街開設街站，展示六四當年的報道及寫有「人心不死，燭光不滅」的橫額，警方其間在場監視拍攝。社民連主席黃浩銘穿上印有內地維權人士李旺陽畫像的T恤到場，他指過往六四維園外有不少團體開設街站，今年僅得社民連到場，心情沉重，但認為當年北京民眾所面對的亦是現時港人面對的困境，希望大家繼續堅持。