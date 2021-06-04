【本報訊】前年10月網民發起「光復元朗」行動，一度爆發警民衝突，其間香港足球隊前門將、時任港超元朗足球隊守門員教練的梁卓長疑因高呼「警察加油」與人爭執扭打，在場圍觀的男倉務員被指加入戰團施襲。涉案倉務員昨承認襲擊致造成他人身體傷害罪，裁判官指事主受輕傷僅是「值得慶幸」，又指本案與社會事件相關，被告所為或引起「漣漪效應」，須判具阻嚇性的監禁式刑罰，決定先為被告索取勞教中心報告，將他還柙至6月18日判刑。

被告龐梓賢（24歲）昨承認2019年10月26日在元朗福康街小巴總站外襲擊梁卓長，對其造成身體傷害。

官：行為引起漣漪效應

庭上片段顯示，當晚元朗多處有人聚集堵路，警方曾舉旗警告，並施放多枚催淚彈及拘捕多人。當晚在場的梁疑曾高呼「警察加油」，未幾遭另一名穿灰衣男子拳毆。及後梁轉身離開，灰衣男從後追趕，兩人在地上扭打。當時有數十人圍觀聚集，有人叫囂，亦有人上前分隔兩人及勸止，其間穿黑衣和蒙面的被告爆粗指罵梁，之後走進人群，用手肘多次挫向梁的膝蓋後逃去。警員事後在區內拘捕被告。

辯方求情指被告當天因一時衝動及受環境影響才干犯本案。辯方另指受害人膝頭事後有腫傷，惟傷勢不嚴重，案件性質亦不屬最嚴重。

署理主任裁判官張潔宜認為，受害人傷勢不嚴重僅屬慶幸，認為不能忽略當時現場有人群聚集，有人指罵，亦有人加入襲擊，而被告的行為某程度上會引致「漣漪效應」。她認為非監禁式刑罰並不合適，拒絕為被告索取感化及社會服務令等報告。

案件編號：TMCC375/21