本港42日零源頭不明確診斷纜，一名居於天水圍的17歲少女昨日初步確診帶N501Y變異病毒基因，但沒有外遊記錄。理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒博士及其團隊，最新病毒基因排序結果發現，該少女的病毒基因屬於B.1.1.7 （即英國變種病毒，N501Y Alpha），與早前第四波流行的病毒株和4月印度商人及菲傭群組的南非變種病毒株不同，是首次在本地源頭不明個案發現英國變種病毒。

蕭傑恒向《蘋果》表示，將該少女的基因排序結果，與他實驗室中20多個英國變種病毒樣本對比，少女的樣本有10個位置出現基因突變，顯示有可能是最近有人從外地返港走漏入社區，再傳染該少女。他已將基因排序結果交予衞生防護中心，以對比所有實驗室的樣本，找出感染源及堵塞漏洞。據悉，少女病毒量高，6月3日第一次病毒檢測Ct值18.06，6月4日第二次檢測Ct值17.8，有傳播風險。

蕭傑恒表示，今次少女樣本並非假陽性或受污染，因屯門醫院及北大嶼山醫院感染控制中心從少女抽取新的樣本做檢測，也檢測到陽性，而且病毒量高。基因排序發現屬B.1.1.7（即英國變種病毒，N501Y Alpha），與以前印裔男及菲傭群組的南菲變種病毒不同。

少女樣本有10個位置基因突變 或最近有患者外遊返港走漏入社區

他指，對比他實驗室中20多個英國變種病毒樣本，主要是4及5月酒店檢疫的樣本，發現該少女樣本出現10個位置基因突變，即暫時未找到少女的感染源頭，也有可能是最近有患者從外地返港走漏入社區，再傳染給該少女，暫時未找到中間的傳播鏈。

蕭傑恒表示，已將基因排序結果交予衞生防護中心，以對比所有以前樣本，找出源洞，堵塞漏洞。

病毒量高有傳播風險

他指，相信今次可能是有帶變種病毒的病人從外地返港走漏入社區，導致該少女受感染；因少女病毒量高，有機會傳染給密切接觸者，要留意未來數日是否有新個案。現時衞生防護中心的圍堵政策合理，可盡快截斷傳播鏈。

他又指，需再將該少女樣本與其他國家流行的英國變種病毒做對比，若找到較接近某地方的英國變種病毒，有可能是從該地方有走漏個案入境，有助找到少女病毒的源頭。

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