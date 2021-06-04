【特寫】

每年六四，北京天安門廣場變成最敏感、保安最嚴密的地方。今年6月4日的維園成了港人禁足之地，警方以不成比例的人力築起無形高牆，銅鑼灣每隔幾十秒即響起廣播，警告人群若進入維園集會可被判監，把2,000公里外天安門廣場那肅殺窒息的氣氛無縫移植香港。

記者採訪市民即被盤問

維園昨午開始瀰漫令人不安的恐懼感，記者只跟市民閒聊，亦能深深感受，現場難找一個沒警員的空間，即使遠離他們才跟受訪者傾談，數分鐘即有警員前來騷擾：「你哋係做咩㗎？」市民連逗留街頭的自由也被剝奪。記者後來坐在休憩處寫稿亦「難途一劫」，突被十多名警員包圍質問「點解唔掛記者證？」

李小姐（化名）昨特意請假到維園，說起感受時雙眼通紅，「佢哋（警察）企晒喺度做咩啫？禁一個集會，係咪嚟思考、悼念、紀念六四呢件事都係犯法？」鄒幸彤昨晨被捕，令眾人感到去維園可能變成「送頭」，「我都有諗過着唔着黑衫，帶唔帶燭光，我屋企有兩個小朋友」，但說仍然企出來，是對自己的承諾。

去年李小姐在球場外圍遊走悼念，今年卻連外圍也無法進入，氣得她受訪時數度落淚，「我點同小朋友交代呢段歷史？」以往維園是薪火相傳之地，「以後每年六四，維園都會變成天安門」。

政府以防疫為由拒批集會，惟現場示範最大型「集會」偏偏就是警方。「我同你講，2019年嘅一團火到𠵱家未平息過，你越禁？我越要嚟！」一身黑衫的林先生（化名）望着被封的維園，受訪第一句已連珠爆發，「唔畀點燭光？我咪圍住個球場，去到咁上下着手機燈，咁都拉我你咪拉囉，證明你有幾無恥」。

坐在一旁拿着《蘋果日報》的劉小姐（化名）則說，港人只是等一個機會再爆發，政權「槍打出頭鳥」拘捕一些「領袖」，「就係要嚇到其他人唔敢再企前」，中國管治模式的成功，依賴人民自私的民族劣根性，「邊個敢出嚟擋子彈？佢就係睇死你唔敢」。進入維園表態有風險，但她說不怕，維園集會32年來其實經歷高高低低，總有人出來讓燭光不滅，那怕今年最後要變成手機燈，抑或是報紙頭版的那片拼湊出的燭海，只要有人，定有燭光。

■記者歐陽聯發