商界配合政府「谷針送禮」，近日多個公商機構陸續推出抽獎、送禮、折扣甚至定存利息優惠，藉此吸引市民積極預約打針，當中更包括抽獎贏取價值逾千萬的住宅單位等。《蘋果》整理近日不同機構所推出的部份「谷針」優惠。

1. 信和華置「打疫苗送樓」

信和置業旗下黃廷方慈善基金有限公司及華人置業聯手推出「打疫苗送樓」，年滿18歲並已於香港完成接種兩劑疫苗的人，可於今年9月1日或之前登記抽獎，得獎者可贏得觀塘凱滙一個449平方呎一房住宅單位，價值1,080萬元，並由發展商代繳買家印花稅或雙倍印花稅等費用。抽獎活動將於6月15日上午9時起開始接受登記，網站已正式開放。

2. 食肆7月提供打針7折優惠

立法會飲食界議員張宇人日前表示，飲食界代表已邀請超過1,000間食肆參與刺激消費計劃，參與的食肆將在7月15日起提供7折優惠，8月則提供8折優惠，惟優惠只適用於6時後的晚市，不設最低消費。參與名單及詳細內容將於7月8日中午12時公佈，屆時亦設網站供市民查詢。

3. 港鐵送500張全年車票

港鐵送出總值高達1,000萬元、共500張全年車票，車票持有人可於一年內無限次乘搭港鐵本地車程。惟不適用於機場快綫、港鐵接駁巴士、往來羅湖及落馬洲的車程及東鐵綫頭等車費，詳細安排仍在計劃中。

4. 海洋公園送園內優惠券

海洋公園表示，市民於6月3日至30日期間，任何持有效公園入場門票或入場證，並已接種最少一針疫苗的訪客，只需到票務處出示疫苗接種紀錄，即每人獲贈一套園內優惠券，總值超過200港元。優惠包括灣景餐廳指定主菜可享買一送一、指定小食亭「司華力腸配樽裝飲品套餐」買一送一、攤位遊戲買50元送50元。

5. 信銀定期存款1厘年利率優惠

信銀國際宣佈由6月1日至9月30日止，所有新舊客戶出示已完成接種兩針疫苗的有效證明，以新資金敍造1個月港元定期存款，有1厘年利率優惠，較牌價0.01厘高。存款額由1萬元起，上限20萬元。

6. 迪士尼送$250禮品包

香港迪士尼樂園亦宣佈，所有醫管局員工及已注射至少1針疫苗的樂園賓客，6月2至28日期間於網上登記成為「MyDisney Account」會員後，可於樂園內指定商品店舖，免費領取價值約250港元的禮品包乙個。每日有過千份名額，換完即止。

7. 鷹君旗下酒店房間及住宿餐飲半價

鷹君宣佈，旗下本港酒店將提供共3,000晚酒店房間及其住宿餐飲的半價優惠，予已完成接種兩針疫苗並能出示相關證明的香港居民，先到先得；上述人士於旗下本港酒店的餐廳等消費，亦可享85折優惠。

8. 太古旗下商場推出總值500萬元現金券

太古地產推出完成打兩針疫苗的市民將可參加幸運大抽獎，每人可獲1萬元商場現金券，於旗下太古廣場、太古城中心或東薈城名店倉使用，限期一年，名額500個。

9. 太平洋酒吧「全單免費」抽獎

太平洋酒吧集團宣佈，自2021年4月29日起，凡完成接種疫苗的香港居民，即可參加幸運大抽獎，有機會贏取「全單免費」或其他由太平洋酒吧送出的酒精類飲品，禮品總值600萬元。

10. 廠商會疫苗獎賞計劃

香港中華廠商聯合會（廠商會）宣佈推出「有種‧有賞」疫苗獎賞計劃，總值超過500萬元，包括大抽獎、消費額獎賞、商戶折扣優惠等。會長史立德指計劃為期2至3個月，市民接種兩針疫苗就具有資格參加大抽獎，若市民想擴大中獎機會率，指定商戶買滿100元，就多一次機會，最多5次；而接種一劑疫苗的市民會享有商戶提供的折扣優惠。計劃詳情於6月17日公佈。

11. 國泰「Flycation」航班抽獎

國泰推出抽獎活動，特別大獎提供「Flycation」航班，可乘坐國泰最新空中巴士A321neo窄體客機，開私人party兼進行環港遊；另外大抽獎亦合共送出2,000萬「亞洲萬里通」（Asia Miles）里數，名額110名，包括10位得獎者各可獲贈100萬里數，以及100名得獎者各獲贈10萬里數。合資格的參加者須持有香港身份證，並於8月底前已全面接種疫苗，詳情將於稍後公佈。

12. 華懋總值逾2,000萬元獎品抽獎

華懋集團宣佈，推出大抽獎支持疫苗計劃，凡於本年8月底前完成接種兩針的香港市民，即可登記參加抽獎，並有機會贏取集團酒店住宿、餐飲、娛樂及現金券等獎品，總值超過2,000萬港元，抽獎詳情及相關的條款及細則稍後再作公佈。

13. 莎莎100萬現金券抽獎

莎莎表示，擬於8月1日開始舉行大抽獎，為已接種疫苗的市民提供總值100萬元的莎莎現金券，每周一次，每次派出總值10萬元的現金券，為期10周；而中獎人士亦可免費獲得莎莎VIP會籍一年及迎新禮品，價值超過1,000元。抽獎詳情將稍後公佈。

14. 總商會抽獎送2,000萬元獎品

香港總商會宣佈，將於7至9月舉行每兩周一次的抽獎活動，為已完成接種兩針疫苗的市民送出總值約2,000萬的獎品，包括500張港鐵全年車票、國泰商務機票、酒店度假遊、主題公園套票、昂坪360來回纜車門票、總值數百萬元的餐飲、購物及服務禮券、禮品套裝及其他豐富禮品，詳情將於稍後公佈。

15. 3香港送33部iPhone 12 Pro

3香港宣佈推出「全城有Jabso」活動，送出獎品總值逾1,000萬港元，包括33部iPhone 12 Pro智能手機、33GB額外5G數據及800元手機折扣優惠。活動只限所有新上台、續約或升級至5G服務的客戶參與，須於2021年8月31日前已打兩針並提供證明。

註：資料截至2021年6月4日

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