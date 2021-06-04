【本報訊】繼澳洲前非常任法官施覺民 （James Spigelman）去年9月因香港落實國安法而辭職後，英國《泰晤士報》報道香港終審法院非常任法官、英最高法院前院長何熙怡女男爵（Brenda Marjorie Hale）決定下月離職，是北京在港落實國安法後首名離任的英籍法官。報道又引述何熙怡指，國安法如何運作至今仍屬未知，存在各種疑問。大律師公會前主席梁家傑形容，何熙怡離職決定如礦坑裏的金絲雀，警惕外界本港司法制度因國安法出問題。

現年76歲的何熙怡2018年起至今出任香港終審法院非常任法官。英國《泰晤士報》報道，何熙怡前日出席網上論壇時，確認下月結束其非常任法官職務。該報道指，外界原本預期港府延長何熙怡非常任法官任期，但何熙怡說：「我不希望再度被委任」，並補充稱不再出任非常任法官主因，是因為現時情況下看不到自己何時才能乘搭飛機前往香港。

下月離任 港剩九英籍法官

該報道又指，何熙怡承認對港版國安法表示「嚴正關切」，又指現時仍然在港的海外法官「一直留意香港正在發生甚麼事」。外媒曾報道，何熙怡承認如果她同意在香港審理案件，將有一個「嚴重的道德問題要問自己」。何熙怡是國安法去年落實後首名離任的英籍法官，她離任後香港將餘下九名英籍法官在本港法院任職。

司法機構回應查詢稱，何熙怡女男爵向司法機構表示，因私人原因，其終審法院其他普通法適用地區非常任法官任期今年7月29日屆滿後，將不會續任。

梁家傑：損外界對法制信心

資深大律師梁家傑指出，聽到何熙怡決定辭任終院法官的消息消息後的感覺是「不感意外，但悲從中來」。梁指何熙怡是首位公開表明因憂慮國安法而不續任的海外非常任法官，情況令人憂慮。梁解釋指，海外法官願意來香港審案，是押上自己的名聲，以顯示信任香港司法制度，但地位如此顯赫的法官如今決定不再來港審案，定會減低外界對本港司法制度的信心。

梁更形容何熙怡的決定如礦坑裏的金絲雀，以警惕外界本港司法制度因國安法而出問題。他相信今次消息會影響其他身在英國的法官決定是否來港，但預計特區政府或會盡力游說挽留。

梁家傑透露，2018年訪英時英國朝野已因應香港當時情況，醞釀呼籲英國法官不再來港擔任法官審案，他當時力勸對方勿這樣做，因為這等同為香港司法制度頒下死亡證；惟三年後已有英國法官決定不來港。梁指本來希望將香港法治傳承下去，對香港司法制度今日落得如斯下場，感到非常悲哀。