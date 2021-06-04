【本報訊】衞生防護中心正調查兩宗懷疑食物中毒事件，兩宗事件共涉及九人，他們於前日曾分別光顧大圍同一間食店，據知他們曾進食竹笙蒸茄子，之後出現腹痛、腹瀉、發燒、惡心及嘔吐等病徵，其中七人求醫送院，當中三人需要留院治療，初步情況穩定。

同晚光顧「大圍小館」

據悉，涉事食店為大圍的中菜館「大圍小館」，該食店以叉燒及小菜聞名。本報昨晚曾聯絡「大圍小館」查詢事件，惟至截稿前未獲回應。

衞生防護中心指出，首宗食物中毒事故涉及七人，分別是二男五女，年齡由22至64歲。他們於周四晚在涉事的大圍小館食店享用晚膳，消息指，當時各人曾進食竹笙蒸茄子。晚飯後約3小時15分鐘，各人分別出現腹痛、腹瀉、發燒及嘔吐等病徵。其中五人到公立醫院求診，當中二人須入院治療。

另一宗食物中毒事故則涉及兩名女子，分別44歲及45歲，她們亦於周四晚光顧同一食店，據知當時亦曾進食竹笙蒸茄子，二人用餐後約半小時，亦出現腹痛、腹瀉、發燒及嘔吐等食物中毒病徵。二人事後亦前往醫院求醫，當中一人無礙，另一人需要留醫。

截至昨晚，七名食物中毒不適人士中，只有三人需要留院，各人全部情況穩定。衞生防護中心表示，已通知食環署有關事故，並正繼續調查。中心提醒市民保持個人、食物及環境衞生。