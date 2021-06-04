【本報訊】天主教香港教區榮休主教陳日君樞機到坑口聖安德肋堂出席六四彌撒，以文革後來被定性為「領導者錯誤發動」一事，批評當權者不願為六四作公道評估，拒聽人民聲音，「係唔係有權嘅人仲係相信所謂顧全大局呢？使到政權可以殘殺手無寸鐵、熱愛祖國嘅青年呢？如果係咁嘅話，六四慘劇唔係漸漸遠離我哋，係漸漸可能重現係我哋眼前」。

籲擁抱希望

他在講道時點出外界對悼念六四的質疑及無力感，強調「我哋嘅希望唔會死」、「拒絕悲觀、唔會失望」，又形容當年六四上街的青年「要求只係一個廉潔嘅政府……佢哋希望係一個真正強盛嘅祖國，但好可惜，佢哋帶住暴徒嘅烙印離開人間」，表示「他們的犧牲是為了社會人民，故我們要擁抱逝者未有機會見證的成功希望」。

在石硤尾聖方濟各堂講道的天主教香港教區輔理主教夏志誠則感觸表示，雖然與亡者素未謀面，但聽到他們的名字時，卻有一種莫名的親切感。不少教友因社會現狀失去信心，甚至反問他「按良心生活仲有咩意思？」他以聖經內容勉勵，指天主並非無視世間不公，「好多事佢都放在眼內，到適當嘅時候，就會除去萬民和人間嘅恥辱」。

神父葉寶林則在沙田聖本篤堂開始祈禱前表示「有啲嘢講」，他稱不知道這晚會否因為「一啲事」需要停止彌撒、甚至需疏散教徒，但他與在場各位教友同在，就是對亡者的關心、對公義的關注，籲教徒以平常心面對。