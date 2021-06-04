【本報訊】以燭光為記悼念六四不只是港人的集體行動，政權視作「外國勢力」的多國駐港領事館昨同樣以燭光表態，英、加、澳駐港總領事館昨均在facebook專頁張貼燭光照片並發文悼念六四。美國駐港領事館及歐盟駐港辦事處更首次在六四晚於辦公室窗邊擺放多支蠟燭，入夜後發放光芒。

英澳加德領館網上表態

美國駐港總領事館昨晚在辦公室窗邊點起約400支電子蠟燭；歐盟駐港澳辦事處也在facebook發文，附上辦事處窗邊點起電子蠟燭的圖片，帖文寫明悼念六四事件，重申歐盟重視人權價值。兩者均是首度在六四以實體行動燃起燭光。

多國領事館昨利用fb對六四表態，英國駐港總領事館上載一幀白色燭光照片，沒有附上文字說明但不言而喻，有網民感謝英國與香港人同行。澳洲駐港總領事館上載燭光帖文，稱「今日我們與世界各地社群一同紀念六四事件」，又承諾繼續支持基本人權自由。加拿大駐港總領事館上載燭光圖文，稱與世界其他國家一起紀念六四事件，形容當年是「發生了對手無寸鐵的和平公民的暴力鎮壓」，加拿大支持和平集會的權利。

德國駐港總領事館則把「Erinnerung」這德文上載作「每周一字」，意謂記憶，獲逾千名網民讚好，領事館其後轉載歐盟駐港辦事處窗邊點起蠟燭的帖文。