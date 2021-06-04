【本報訊】警方首次引用《公安條例》封鎖維園中央草坪，六四周年悼念日，警方「遍地捉光」，多區屯重兵佈防，大規模於多條隧道口設路障、鬧市肆意截查穿黑衣市民，連山頂也森嚴戒備，如同戒嚴。

國安法通過後首個六四周年，據稱警方出動7,000警力嚴陣以待。中午時分，除了維園，銅鑼灣鬧市包括百德新街、記利佐治街、怡和街等都有大批警員戒備和巡邏。下午2時，警方首度引用《公安條例》17（4）條，封鎖維園中央草坪、六個足球場、旁邊籃球場，以及中央草坪與足球場的通道。

逼市民面壁 至少六人被捕

港島總區總部高級警司（行動）廖珈奇指稱，警方據情報相信有人會不理警方反對，繼續前往維園集會，警方封維園是避免違法情況發生，要將出現違法行為的可能性減至最低。

六度被問及若在其他地方穿黑衣及點燭光是否違法，廖未正面回應，僅稱「只要你嘅活動係合法嘅、係和平嘅、係有序嘅、我相信你依法進行嘅所有活動，係唔會有任何問題」。

警方口中的合法活動似乎不存在，警員不斷在維園截查市民。銅鑼灣、旺角、尖沙嘴等地都有警員戒備，連山頂也不例外。獅子山風雨亭多個位置、回歸記念亭橫樑、上山的大石及路標，均被人寫上「平反六四」，至傍晚6時許，六名警員登頂檢查行山人士證件及背囊，並全程錄影，但未有向各人透露截查原因。

入夜後，人群開始在銅鑼灣聚集。警方兩度舉起紫旗，警告有人涉高叫涉嫌煽動或教唆他人分裂國家的口號，可能觸犯港區國安法。在高士威道，有人放置坦克車模型在地下，諷刺當年北京血腥鎮壓。街道亦有人塗鴉，寫上「不要讓六四成為禁詞」，警員發現後旋即拉起封鎖線；波斯富街及羅素街則有人用垃圾桶設路障。

時代廣場外八名市民被警方截查包圍，禁止他們使用手提電話，又喝令眾人面向牆壁。有警員向立場新聞的實習記者發告票，該記者雖有展示記者證，警員卻離奇指其證件不受記協認可，指他違反599G限聚規定。

鍾劍華：宣佈宵禁可能仲好

約10時半，警方突於銅鑼灣崇光百貨對出搜查近40名市民，指控他們涉違反限聚令，逐一發告票。警方稱，截至昨晚10時，至少四男兩女被捕，涉嫌煽動他人參與未經批准集結、普通襲擊、刑事毀壞、公眾地方行為不檢及阻礙警務人員執行職務。另外，至少12人涉干犯限聚令被票控。

民權觀察成員沈偉男形容，警方針對六四佈防史無前例，甚至與2019年某些特別日子相若，認為警方須交代基於甚麼風險評估作出有關決定。他續指，截查車輛對公眾造成影響，警方必然是基於「重大保安風險」，如有嚴重暴力事件發生，有人運載武器，「但係六四咁多年都咁平靜，有冇需要做到咁？」

香港民意研究所副行政總裁鍾劍華則嘲諷政府索性要求維園宵禁，「我覺得政府如有合適理由、充份理據嘅話，倒不如清清楚楚、堂堂正正宣佈維園宵禁，可能仲會好啲！」