【本報訊】疫情下內地對鑽石等奢侈品需求有增無減，海關前日破獲有紀錄以來最大宗走私鑽石案件，當時關員在沙頭角邊境管制站截查一輛報稱運載金條的出境輕型貨車，撿獲一批未有報關的懷疑走私鑽石，估計市值2,500萬元，是有紀錄以來海關破獲的最大宗走私鑽石案件，已拘捕涉案的47歲跨境男司機。

前晚8時許，海關人員於沙頭角邊境管制站截查一輛出境輕型貨車，在車上發現大批走私珠寶，以涉嫌觸犯《進出口條例》拘捕47歲跨境男司機。該批珠寶放置於貨斗的兩個背包內，跟17塊已列艙單的黃金混雜一起，包括約1,302粒鑽石和約30克碎鑽，市值2,450萬元，這是有紀錄以來海關破獲的最大宗走私鑽石案件。

內地客難來港增需求

關員同時撿獲10粒藍寶石和一粒翡翠，市值50萬元。由於該批珠寶物品未列艙單，人員隨即拘捕司機。海關有組織罪案調查科特別調查第二組指揮官黃貞富稱，相信案件源於內地對奢侈品需求殷切有關。疫情下內地旅客難以來港購物，他們對鑽石有一定需求，加上鑽石進口內地需繳付相當的稅項，走私集團為圖暴利，遂鋌而走險走私鑽石至內地。

海關相信走私分子故意將未列艙單的鑽石，跟已列艙單的黃金混雜一起，意圖瞞天過海，藉此令海關相信貨品是正當，然後將鑽石走私至內地。