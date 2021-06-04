【本報訊】42日本地零確診面臨斷纜，一名居於天水圍天盛苑的17歲少女初步確診，並驗出帶有N501Y變異病毒株，她曾於上周到灣仔會展參觀香港國際教育展，當日共4,000人入場，包括主持開幕禮的教育局局長楊潤雄等多名官員。專家警告，當局須盡快追蹤及堵塞傳播，否則會爆發第五波疫潮。

天盛苑盛譽閣圍封強檢

衛生防護中心公佈，昨日新增一宗確診，屬輸入個案，第11851號患者是一名從奧地利抵港的21歲女子，在酒店檢疫期間確診，帶有N501Y變種病毒。

另有一名17歲女子初步確診，她在6月2日開始發燒、流鼻水、頭痛及失去嗅覺，翌日到天水圍社區健康中心求醫，同日提交深喉唾液樣本呈陽性，並帶有N501Y變異病毒株，E484K和L452R則呈陰性，目前正在屯門醫院留醫。由於她近期無外遊紀錄，暫時被列為本地源頭不明初步確診個案。據悉，她CT值低於20，代表病毒量高。

該少女居於天水圍天盛苑盛譽閣，大批警員昨晚8時圍封盛譽閣，要求居民強制檢測。衞生防護中心亦要求居民未來19日再進行四次強制檢測。區議員侯文健表示，暫未聽聞要將居民送往竹篙灣隔離。

患者就讀伊利沙伯中學舊生會湯國華中學，及於屯門震寰路3號德榮工業大廈参加補習班，亦須納入強制檢測。校方表示，初步確診的學生在病發當日，即6月2日曾回校，之後兩天再無上課。該校會停止面授課21天。該校有老師稱，患者讀中五，同班約有30名同學，而化學、物理及體育課是跨班上課，至少有75人曾與患者接觸。

患者曾於5月29日到灣仔會展参觀香港國際教育展，香港中華廠商聯合會稱，初步確診女子當日下午約4時入場。醫管局表示，天水圍社區健康中心診所一名醫生曾於診症時為病人檢查咽喉，為審慎起見，該名醫生被列作密切接觸者，需要接受隔離檢疫。

教育局局長楊潤雄、海關關長鄧以海、入境事務處處長區嘉宏、懲教署署長胡英明、消防處處長梁偉雄、立法會議員吳永嘉及藝人馬浚偉等當日均曾出席教育展開幕禮。教育局及消防處均表示，楊潤雄及梁偉雄已接種兩劑疫苗。