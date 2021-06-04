本港疫苗接種至第99日，然而至今仍只有約1,471,900人完成第一針疫苗。而周五（4日）共有約44,600人接種疫苗，是4月10日以來的最高數字，亦是本港疫苗開打以來單日第二高數字，然而預約接種數字卻持續下滑，周五僅有約29,100人接種，比周四約37,900人預約少逾23%，較政府及商界出招谷針後、周二的高位約47,600人更差下跌近四成。

當中接種德國BioNTech復必泰mRNA疫苗有約26,400人，包括約16,000人接種第一針及約10,400人接種第二針；而接種中國科興滅活疫苗共有約18,200人，創單日最高數字，包括約12,900人接第一針及約5,300人打第二針。

雖然政府近日與商界落力谷針，故早前預約人數急增，而周五的接種數字亦創近日新高，其中接種科興有約18,200人，創開打以來最高。至於接種BioNTech亦有約26,400人。不過至周五已經是第99個疫苗接種日，但本港完成第一針接種人數不足150萬人，至周五共約1,471,900人完成第一針，當中約829,400人接種BioNTech，以及約642,500人接種科興。至於完成兩針亦僅有約1,075,400人，當中約618,000打BioNTech，約457,500人打科興。

預約數較前日跌23%

而周五的預約數字亦急速回落，共有約29,100人預約，當中預約科興有約11,300人，而預約BioNTech僅有約16,000人。預約總數較6月1日約47,600人減少接近四成，即使與周四約37,900人相比，亦跌逾23%。

另外周四共有6人接種疫苗後不適送院，情況穩定。其中5人已經出院，另1人則未經診症而自行離開醫院。

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