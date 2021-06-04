全球踏入後疫苗時代，英美等國靠提高疫苗接種率走出疫情陰霾，冀恢復經濟。本港疫苗開打100日，原本1,500萬劑疫苗準備就緒，未料到港人的接種意欲偏低，至今只有約16%人接種兩劑疫苗，最需要保護的長者，更只有不足12%打了兩針。官商近期軟硬兼施狂谷針，送樓派錢企圖營造全城愉快打針，但近日社區接種中心每日最多約4萬人預約，仍未能用盡打針名額。專家指出本港疫苗接種最大問題，是最高風險的長者一族接種率偏低，而且近日的谷針計劃無特別針對長者，加上政府初時的疫苗資訊混亂，令不少人卻步。疫苗接種策略輸在起跑線，香港要在9月達到7成接種率的群體免疫門檻，難度頗高。

以色列9成長者已至少打一針

全球接種率最高的以色列，去年12月開始疫苗接種計劃，直至本月1日全國有約60%人口已完成接種兩劑疫苗，即約513萬人口；同期只接種了一劑疫苗的有約3.7%，即約31萬人，意味全國合共已有約63%人口接種了最少一劑疫苗。雖然經過半年，接種人口未達一般所指群體免疫需要的70至80%，但高風險的年長人口接種率很高：直至本月2日，60歲或以上人口有約80%已接種兩劑疫苗；接種了一劑疫苗的更高達約90%人。較年輕人口的接種率較低，16至59歲人口中，只有約20%人接種了兩劑疫苗，有約36%人口接種了一劑疫苗。

港青年接種率較長者高

本港疫苗開打百日，只有約16%人接種了兩劑疫苗，即約144萬人；接種了一劑疫苗只有22%，即約105萬人，與以色列差天共地。香港年輕人的接種率較年長人口稍高，直至本月2日，香港60歲或以上人口中，有約11.9%人已接種兩劑疫苗，只接種了一劑疫苗只有約14.4%人；16至59歲人口中，有約17.7%人已接種兩劑疫苗，只接種了一劑的有約24.3%。

雖然本港特別安排外展隊到老人院舍為長者接種疫苗，但反應欠佳。整體本港80歲或以上人口中，只有3.3%人已接種兩劑疫苗，而接種了一劑疫苗的只有約4%。

預約數字打回原形

過去半年政府用盡方法谷針，商界送樓派錢更成為城中熱話。信和集團於5月28日先出招，送出凱滙1,080萬元單位作大抽獎，同日有約2.5萬人預約接種疫苗，29日及30日分別約2.8萬及約2.6萬人預約接種。5月31日特首林鄭月娥開記者會谷針，政府表明若發生第五波疫情，屆時可能會禁止沒有接種疫苗的市民進入食肆等場所，商界則再加碼利誘市民打針，雖然同日只有約2萬人預約接種疫苗，但翌日（6月1日）預約人數急升至約4.7萬人，佔每日可用5萬個名額約95%，但幾近爆錶的預約情況只維持一日，2日預約人數微跌至約4.1萬人，到3日已跌至約3.8萬人，數字逐步「打回原形」，似乎送禮送假的谷針效應有限。

假設餘下日子直至9月底接種中心關閉，每日有4萬人預約接種第1和第2劑，即會使用約976萬劑疫苗（但未計算於私營醫療機構預約數字），再加已用的約246萬劑疫苗，即本港會使用約1,222萬劑疫苗。

梁子超：政府搞到個個虛驚

呼吸系統專科醫生梁子超表示，全球接種率最高的以色列，疫苗開打半年未達70%，相信是因該國年輕人口較多，但細分下60歲或以上接種比率很高。反觀香港最大問題是長者接種率偏低，主要是政府最初推廣疫苗時訊息混亂，當出現死亡或副作用個案時，風險表達上欠清晰，令整體接種輸在起跑線，「個問題係自己（政府）搞出嚟，初頭處理個案時唔能夠好正面回應，令好多長者同唔少成年人有錯覺，以為真係會中風，會死人，個個虛驚。開頭個個搶住去登記，後來有問題先減少」。

他指，政府最初推廣疫苗時，建議長期病患者打針前可先求醫是錯誤，間接承認疫苗有風險，市民未必有錢求醫或做體檢，也造成一種觀望態度，阻礙疫苗接種計劃，「小小三高，以為打針真係會有事，加深咗錯覺」，歐美等地都沒有建議長期病患者先求醫或做體檢才接種疫苗，「英國90幾歲人都打都冇事」。

梁指，長期病患如高血壓極不穩定及有症狀，才不宜接種疫苗，並非因疫苗有副作用，而是若接種者本身病情不穩，加上有外來壓力、刺激或恐慌，容易令血壓再上升而出事，影響整個疫苗接種計劃。高血壓極不穩要先求醫，並非為接種疫苗，而是為了控制本身病情，「唔打針都要睇醫生」。若高血壓患者有定期服藥，病情受控，可接種疫苗。

不能單靠年輕人接種來保護長者

政府最新的谷針措施沒有針對死亡率高的長者，梁稱，這是整個疫苗推廣最大漏洞，因長者風險感染後出現併發症及死亡風險高，「一日唔提高長者接種率，一日做唔到全民免疫」，也不能單靠年輕人接種來間接保護長者。

現時谷針措施針對年輕人及勞動人口，「老人家抽獎或者有啲用，唔係完全無用，最緊要係盡快講清楚畀老人家聽，啲針係安全，透過長者整體健康宣傳教育排除誤解」。梁建議可以家庭為接種單位，若整個家庭連長者都有接種疫苗，可有額外消費券，讓年輕人帶長者外出消費，「其實抽獎有幾可真係抽到，只係有個短暫效益；如果成家都打，有額外消費券，後生嘅帶長者出街消費仲好」。疫苗是成本效益最高的防疫策略，政府不應吝嗇公帑，「外傭檢測都（要花）2億（元）啦」。

安老服務協會主席陳志育表示，安老院舍長者不接種疫苗有不同原因，如本身身體不適合；很多時長者是否接種疫苗是由家人決定，「問老人家都係五五波，未必自己決定到」，家人是否決定讓長者接種疫苗時一般都較謹慎，及受到外界資訊影響。

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