【本報訊】香港大學學生會按傳統洗刷校內「國殤之柱」，會長郭永皓表示希望將追求真相的精神傳承。有首次參與活動的學生表示，以往覺得參與亦不會帶來實際改變，但今年政府對政治表態活動諸多阻撓，反而選擇把握機會表態。

港大學生會默哀獻花

學生會及屬會共約20名成員於活動進行前為六四死難者默哀一分鐘，然後以抹布洗刷刻有「六四屠殺」等字句的國殤之柱底座，並補上柱身部份油漆，其後排隊獻上白色菊花，活動期間有圍觀人士拍掌鼓勵。今年因天雨關係，「重漆太古橋」將改期進行。

港大學生會會長郭永皓表示，活動目的是守護真相和悼念六四死難者，當年全靠港大先賢堅持才能成功爭取於學校豎立國殤之柱，希望能傳承追求真相的精神，教育港大同學關於港大的歷史。

大學四年級的吳同學表示首次參加洗刷國殤之柱，以往覺得參加與否並不會帶來實際改變，然而政府今年對政治表態的活動諸多阻撓，「訂立咗好多界線」，令市民恐懼退縮，令他覺得更應該把握政治表態自由。

大學二年級生張同學第二次參加洗刷國殤之柱，他指今年的流程與往年無分別，但心態不同：「（以往）有些人會覺得六四行禮如儀，但（今年）行禮如儀都唔係咁容易。」他表示能參與活動「有種萬幸嘅感覺」。

支聯會秘書蔡耀昌與兩位常委盧偉明、梁錦威昨晚亦有前往國殤之柱悼念六四，他們手持燭光默哀。蔡耀昌對無法在維園點起燭光感遺憾，但相信支聯會或香港人無論身處任何困境，也不會灰心：「只要人心不死，毋忘六四，我相信會堅持到底，直到勝利。」

中大校園昨有人在民主女神像前獻花默哀，悼念六四。民主女神像前擺放了一塊寫滿六四死難者名字的大黑布、大量白蠟燭、白色鮮花，以及支聯會燭台。約20名中大保安在場巡邏，但沒有阻止公眾上前獻花。

晚上7時，約30名警員於大學站戒備，但沒有進入校園門口。與此同時，保安封鎖其中一個校園入口，只剩下一個出入口，禁止非中大教職員或學生進入校園。

一名前來獻花的校友表示，以往六四會到維園進行悼念儀式，衡量風險後，今年決定到中大進行悼念。作為中大校友的她擔心同學安全，並籲同學們「好好裝備自己」，要準備好長期地爭取自己的信念。