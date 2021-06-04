【六四32】

【本報訊】今年六四32周年，港澳兩地均禁止舉行紀念六四的燭光晚會，台灣成為華人地區唯一能悼念的地方。昨晚有民眾前往台北自由廣場，在主辦單位設立的六四小型悼念亭獻花致哀。出席活動的居台港人、時事評論員桑普向本報表示，「憑着六四，找到最大公因數，找到同一個信念。拒絕遺忘，進退有度，不問形式，只問實質」。

台北自由廣場今年的悼念活動由華人民主書院、台灣人權促進會等團體主辦。由於當地疫情嚴峻，禁止戶外10人以上聚會，故主辦單位昨午4時至晚上8時在廣場牌樓下設置「自由廣場微型悼念亭」，佈景板寫着「悼念六四 天安門屠殺亡魂」，也擺放多張六四事件照片。現場雖限制獻花人數，但仍有民眾獻上白菊及百合致意。

林榮基到場獻花

在台緬甸華人不畏台北市下午的大雨，毅然前往悼念，並表示「我必須要來……紀念與緬甸遭遇相似的六四事件。」銅鑼灣書店負責人林榮基傍晚到場獻花，靜靜凝視天安門鎮壓後的照片。林夕因身體抱恙未有出席。

在晚會尾聲，主持人宣佈悼念亭受三名民眾暴力攻擊，其中一人推倒擺設，警方立刻將疑犯拘捕帶往派出所，主辦單位將會對涉事人員提告，又強調不會對暴力事件妥協，「不論是32年前的天安門，還是今天台灣的自由廣場，追究責任，要求道歉，這是全世界發展民主的最主要原則」。

「8964_台灣有燈就有人」發起人、身處新北的港人鍾慧沁向本報表示，因疫情之故，她今年不會跨區去台北參加悼念，轉而實踐無大台抗爭她於昨晚到新北鶯歌火車站外，派發印有天安門母親字眼的貼紙和蠟燭，並派發寫有天安門母親發言及訴求的宣傳單張，為六四死難者、天安門母親和香港人發聲。

桑普對記者表示，現場雖然下起大雨，但來悼念的人也不會意興闌珊，而台灣民眾今年顯然更關注六四，「因為台港面對共同威脅，近年更為嚴重。」政治人物甚至政治節目也談到六四。他續指：「另一個關鍵就是，各人可憑着六四，找到最大公因數，找到同一個信念。拒絕遺忘，進退有度，不問形式，只問實質」。

不過桑普坦言：「台灣無能力也無責任代替香港承傳六四，對於台灣人而言，大陸的六四事件、香港的反送中是很大的警號，加上疫苗的超限戰，顯示中共的影響已滲入不同層面，所以六四只是一個台灣人防範中共的座標。」他也順帶呼籲台灣人要提升憂患意識，要知道中共如何滲透台灣。

蔡英文：永不忘記歷史

多位台灣政治人物昨也發表相關言論。台灣總統蔡英文在fb寫道，懷抱着相同信念的人們，更要互相扶持，「我們也不會忘記，32年前的這一天，在天安門廣場上犧牲的年輕人，以及過去年復一年，總是透過燭光悼念六四的香港朋友。」前總統馬英九也在fb稱，希望中共「面對歷史，就事論事，是非分明；面對家屬，將心比心，療傷止痛」。